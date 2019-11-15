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Происшествия

Под Киевом полиция инсценировала убийство адвоката: первые подробности инцидента (фото)

15:08 15 ноября 2019 202
Человек в наручниках
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области полиция предотвратила убийство руководителя адвокатского бюро, которого «заказал» житель Львовской области, нанявший киллера. Ранее в Житомирской области в охотничьих угодьях погиб адвокат, защищавший фигуранта дела об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как сообщают в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, еще в начале октября правоохранителям стало известно о подготовке заказного убийства и поиске киллера. Полицейские установили, что убийцу разыскивает житель Львовской области, который решил разделаться с адвокатом и завладеть его имуществом.

«Операция по предотвращению заказного убийства проходила под контролем правоохранителей — от начала проведения переговоров между организатором и исполнителем до задержания фигурантов», — отметили в полиции.

Так, правоохранители задокументировали передачу исполнителю 1200 долларов (из семи тысяч долларов), а также фото и данных о потенциальной жертве. «13 ноября правоохранители провели инсценировку особо тяжкого преступления. Организатор получил фото с места убийства как доказательство выполненной „задача“. А в четверг, 14 ноября, его задержали во время передачи исполнителю части обещанного вознаграждения — 49 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Кстати, правоохранители установили, что организатор убийства находится в дружеских отношениях с бывшей женой адвоката — возможная причастность женщины к преступлению будет проверяться в рамках досудебного расследования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова во время встречи в кафе рядом с городской колонией. По одной из версий, целью киллеров был не он, а человек, который был на встрече с адвокатом.

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