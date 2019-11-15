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Польша уведомила "Газпром" об отказе от российского газа с 2022 года
15 ноября Польша заявила, что в конце 2022 года расторгнет Ямальский контракт, который был заключен с российским «Газпромом». Об этом сообщает «Сегодня».
Контракт был заключен еще в 1996 году и предусматривает покупку 10 млрд куб. м газа в год, но государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG уже направила в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» декларацию о расторжении с 31 декабря 2022 года контракта на покупку и продажу природного газа,
Договор предусматривает, что сторона, принимающая решение о прекращении сотрудничества, уведомляет об этом контрагента за три года.
В PGNiG заявили, что отказались от контракта благодаря диверсификации поставок газа.
«Главными партнерами являются не только США, но и Катар. В последнее время мы также много покупаем из Норвегии. В настоящее время у нас есть 26 концессий, из которых мы будем получать газ», — сказал глава PGNiG Петр Возняк.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла важное решение по реорганизации компании «Нафтогаз».
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