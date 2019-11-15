Рада подтвердила отделение газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза»

Украина

Верховная Рада Украины исправила несогласованности в законопроекте об отделении газотранспортной системы Украины от Нафтогаза и разблокировала его подписание. Об этом сообщает Hromadske.

Закон о проведении анбандлинга, то есть отделения ГТС от Нафтогаза Рада проголосовала еще 31 октября 2019 года. Но было зарегистрировано постановление об отмене законопроекта.

Сейчас нардепы не поддержали отмену и позволили подписать законопроект спикеру и президенту. За постановление проголосовали 292 депутата. Также приняты поправки в законопроект об анбандлинге, которые связаны с несогласованностью его положений.

Анбандлинг «Нафтогаза» — это необходимое условие для заключения Украиной договора о транзите газа с Россией по европейским правилам.

Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» далее четкий ответ Путину по покупке энергоносителя.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter