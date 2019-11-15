Go bananas: Little big выпустили новый взрывной клип (видео)

Шоу-бизнес

Российская поп-рейв-группа Little Big выпустила взрывной клип на песню «Go Bananas» и мини-альбом с таким же названием.

В клипе участники группы продемонстрировали безумные танцы. Отметим, что в соцсетях уже запущен челлендж #gobananas: желающим предлагают показать свои движения под трек «Go Bananas».

Также в клипе «снялся» гигантский голубь с человеческими руками, который кормит музыкантов хлебом.

Режиссерами и авторами сценария клипа стали Алина Пязок и Илья Прусикин. А песню писали вместе фронтмен Илья Прусикин, Виктор Сибринин и Дэнни Цукерман.

Видео собрало уже миллион просмотров. Поклонники группы шутят, что клип снимался под действием наркотических веществ.

Напомним, что клип Пязок и Прусикина SKIBIDI набрал уже более 50 миллионов просмотров.

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