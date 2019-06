Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров на YouTube (видео)

Шоу-бизнес

Известная российская рейв-группа Little Big, концерт которой в Киеве был перенесен, представила новый клип I’M OK. В песне музыканты утверждают, что с ними все порядке и они не являются алкоголиками. В то же время в ролике они беспробудно пьют в баре, дебоширят, орут в караоке и танцуют на столах, напевая I'm OK, I'm not alcoholic. Как говорят музыканты, это утрированный взгляд на то, как молодые люди ведут себя в подобных заведениях. Клип, который опубликовали 14 июня, за несколько часов набрал больше 1,7 миллионов просмотров на YouTube.

Главные роли в клипе исполнили фронтмен Little Big Илья Прусикин, лидер The Hatters Юрий Музыченко и актер шоу актер шоу «Импровизация» Арсений Попов. Режиссером клипа выступил сам Прусикин и Алина Пязок. Они же являются авторами нашумевшего клипа «Skibidi», который сейчас является самым популярным в истории группы. На YouTube его уже посмотрели 239 миллионов человек.

Новую песню Liitle Big представят 10 июля на фестивале Atlas Weekend в Киеве.

Напомним, группа Little Big в своих песнях жестко высмеивает российский быт.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская группа KAZKA выпустила первую композицию «Пісня Сміливих Дівчат» из нового альбома.

