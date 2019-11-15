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- 16:38 Барышевскую судью, принявшую скандальное решение по SkyUp, привлекут к ответственности
Барышевскую судью, принявшую скандальное решение по SkyUp, привлекут к ответственности
Высший совет правосудия утвердил решение о привлечении к административной ответственности и обращении об увольнении с должности скандальной судьи Барышевского районного суда Киевской области Елены Литвиненко, которая приняла решение об аннулировании лицензии у авиаперевозчика SkyUp.
Вопрос 15 ноября рассматривала Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия.
На данный момент Литвиненко отстранена от осуществления правосудия, сообщила пресс-служба ВСП, уточнив, что судьи автоматически отстраняются от исполнения правосудия до принятия решения об их увольнении Высшим советом правосудия.
Напомним, в июле Высший совет правосудия не смог принять решение об увольнении судьи, потому что она отозвала свое заявление.
Тем не менее она попала в поле зрения Государственного бюро расследований, которое начало следствие по признакам статьи 375 УК Украины — «Вынесение судьей заведомо неправосудного решения». В суд это дело пока не передано.
Напомним, 24 мая судья вынесла решение о лишении лицензии авиаперевозчика SkyUp, после чего ушла в отпуск. В дальнейшем выяснилось, что человек, подавший иск в суд, не покупал билеты у авиаперевозчика.
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