Судью, решившую отобрать лицензию у SkyUp, не смогли отправить в отставку

Общество и люди

В четверг, 18 июля, состоялось заседание Высшего совета правосудия, который, в том числе, рассматривал заявление об увольнении судьи Барышевского суда Елены Литвиненко, которая приняла решение об аннулировании лицензии у авиаперевозчика SkyUp. Судью не уволили, потому что она отозвала свое заявление. Об этом в Facebook пишет акционер украинской авиакомпании SkyUp Airlines Александр Альба.

Альба предполагает, что Литвиненко не хочет избавляться судейского иммунитета и думает, что ее решение об аннулировании лицензии SkyUp будет действительным. К тому же на днях Киевский апелляционный суд объявил перерыв до 31 июля в рассмотрении жалобы на решение об аннулировании лицензии.

«Все, что было нужно для отмены действия постановления Литвиненко, у апелляционного суда было — и с точки зрения материалы дела, и с точки зрения судебного процесса. Новоприбывший адвокат истицы Пасенко отсутствовал. Госавиаслужба полностью поддержала нашу позицию, мы подали дополнительные доказательства в подтверждение незаконности постановления Литвиненко … Но суд заявил: чтобы принять решение, ему нужны все материалы дела с Барышевского суда», — пишет Альба.

24 июня судья Литвиненко стала объектом интереса Государственного бюро расследований. Детективы ГБР начали следствие по признакам статьи 375 УК Украины — «Вынесение судьей заведомо неправосудного решения». Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Решение по поводу авиаперевозчика SkyUp судья Литвиненко вынесла 24 мая и после этого ушла в отпуск. В дальнейшем выяснилось, что человек, подавший иск в суд, не покупал билеты у авиаперевозчика. Истица Оксана Пасенко подтвердила журналистам, что самолетами авиакомпании SkyUp никогда не летала. Тем не менее, некоторое время спустя в ГБР, прокуратуру и Нацполицию поступила претензия от имени Пасенко о неисполнении решения Барышевского суда.

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