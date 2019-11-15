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Не понимал, что делает: хирурги рассказали сенсационную правду об известном блогере «Руки-базуки»

16:43 15 ноября 2019 377
Кирилл Терешин
Инф. «ФАКТОВ»

Прооперирован блогер Кирилл Терешин из Пятигорска, который стал известен благодаря «рукам-базукам» — для увеличения объема «бицепсов» он вкалывал специальные вещества. Об этом сообщает «МК».

На днях Терешину сделали операцию на одной из рук. Врачи Сеченовского университета сообщили о ее деталях. Как оказалось, Терешин вкалывал себе не синтол, а дешевый вазелин. Это привело к печальным последствиям.

«Он покупал в аптеке обычное вазелиновое масло, разогревал его и с помощью шприцов вводил в руки, — утверждает доцент кафедры пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников. — Мы запланировали серию операций. На данный момент я убрал поврежденные ткани с одной руки».

Врач рассказал, что Кирилл ввел около трех литров вазелина в каждую руку. Мазь пропитала мышечную ткань и подкожную клетчатку, нарушила кровоснабжение, что привело к гибели тканей. Также возможны осложнения на весь организм.

По словам Мельникова, операция длилась два часа. Терешину предстоят еще несколько хирургических вмешательств.

Ранее сообщалось, что «Руки-базуки» собирается создать имидж сексуальной женщины.

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