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Шоу-бизнес

«Максиму повезло»: возлюбленная Виторгана показала фото в белье

17:18 15 ноября 2019 294
Нинидзе и Виторган
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Любимая женщина бывшего мужа Ксении Собчак Максима Виторгана актриса Нино Нинидзе, которая недавно показала «беременный живот», порадовала поклонников фото в белье.

«Распахни объятия», — подписала она снимок. На фото Нина стоит у окна, от зрителя ее прикрывает прозрачная занавеска.

Нинидзе

«Максиму повезло, такая девушка рядом», «Какая вы красивая, чистая», «Прекрасная», — пишут комментаторы.

Нинидзе

Отметим, что пользователям сети очень нравится пара Виторгана и Нинидзе. 28-летняя актриса ведет себя на людях скромно, а к Максиму даже обращается на «Вы».

Также Нино подружилась с дочерью Максима, а родители влюбленных давно знакомы и одобряют выбор детей.

Напомним, что бывшая жена Виторгана наслаждается новыми отношениями. Недавно даже обнародовала прозвище, которое ей дал второй муж.

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