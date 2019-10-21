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Молодая возлюбленная Максима Виторгана показала огромный живот (фото)
Молодая возлюбленная Максима Виторгана актриса Нино Нинидзе, которая больше не скрывает отношений с бывшим мужем Ксении Собчак, озадачила сеть новым снимком в Instagram. Она опубликовала фото, на котором позирует с огромным обнаженным животом. 28-летняя Нино сидит на кушетке, очевидно, в больнице. Подписчики принялись гадать, неужели актриса подарит скоро ребенка Максиму.
Нино поспешила опровергнуть домыслы. В подписи под фото она объяснила, что беременной она была на съемочной площадке. Скоро выйдет новый фильм с ее участием.
«Скоро во всех кинотеатрах „Верность“. Режиссер Нигина Сайфуллаева», — написала Нино под фото.
Напомним, о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе заговорили этим летом. Пара вместе провела отпуск в Греции. Дочь Максима Полина подружилась с Нино, девушки выкладывают в сеть забавные совместные видео.
Мать Нино Ия Нинидзе одобрила отношения дочери с Виторганом.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что певица Слава Каминская после развода закрутила новый роман.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..