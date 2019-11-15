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Украина

В Раде отреагировали на взрывы в Балаклее: что поручил Разумков

17:52 15 ноября 2019 306
Спикер Дмитрий Разумков
Инф. «ФАКТОВ»

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в связи со взрывами в Балаклее Харьковской области. Напомним, в октябре Рада создала комиссию по расследованию взрывов на военных арсеналах Украины во главе с руководителем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

«Это действительно серьезная ситуация, поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям комитета по вопросам обороны, собраться и провести заседание», — сказал Разумков.

Напомним, в результате взрывов на технической территории Балаклейского военного арсенала 15 ноября двое саперов погибли, еще четверо получили ранения.

В октябре президент Зеленский распорядился об улучшении условий хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах ВСУ. Так, было инициировано выделение дополнительного ассигнования на реализацию мероприятий по обеспечению живучести и взрыво/пожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ. Кроме того, Министерство обороны должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах и складах ВСУ, а также разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах.

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