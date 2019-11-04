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Украина

Зеленский распорядился провести инвентаризацию вооружений на арсеналах

19:26 4 ноября 2019 103
Хранение боеприпасов
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский распорядился об улучшении условий хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах ВСУ. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства. Напомним, в результате пожаров на артскладах за последние 2 года были уничтожены боеприпасы на 2 миллиарда долларов.

Так, инициировано выделение дополнительного ассигнования на реализацию мероприятий по обеспечению живучести и взрыво/пожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ.

Указанные средства должно изыскать правительство. Также ему поручено урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

Кроме того, Министерство обороны должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах и складах ВСУ, а также разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах.

Также на Минобороны возложена организация надлежащего электроснабжение арсеналов, баз и складов ВСУ и инфраструктуры военных городков, и обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов.

Повышение уровня безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения с учетом стандартов НАТО возложено на Генеральный штаб ВСУ.

Напомним, накануне Рада создала комиссию по расследованию взрывов на военных арсеналах Украины.

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