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Московская прокуратура не на шутку заинтересовалась мнением Ксении Собчак о принадлежности Крыма Украине

18:02 15 ноября 2019 537
Ксения Собчак
Инф. «ФАКТОВ»

Прокуратура Москвы направила на психолого-лингвистическое исследование интервью Ксении Собчак, которое она дала украинской радиостанции «Новое время». Об этом сообщает «Интерфакс».

Московская прокуратура занялась интервью после запроса партии ветеранов России. В эфире радиостанции «Новое время» Собчак сказала, что решить вопрос можно, только если уйти от понятия «отдайте Крым» и организовать новый референдум. Также Собчак утверждала, что присоединение Крыма к РФ было осуществлено с нарушением международного законодательства. В партии ветеранов России посчитали такие слова экстремизмом.

Прокуратура ответила заявителю, что результаты проведения психолого-лингвистического исследования ожидаются не ранее второго квартала 2020 года.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков резко «прошелся» по Ксении Собчак. Он обвинил Ксению в безнравственности и богохульстве.

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