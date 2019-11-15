Мир

Московская прокуратура не на шутку заинтересовалась мнением Ксении Собчак о принадлежности Крыма Украине

Прокуратура Москвы направила на психолого-лингвистическое исследование интервью Ксении Собчак, которое она дала украинской радиостанции «Новое время». Об этом сообщает «Интерфакс».

Московская прокуратура занялась интервью после запроса партии ветеранов России. В эфире радиостанции «Новое время» Собчак сказала, что решить вопрос можно, только если уйти от понятия «отдайте Крым» и организовать новый референдум. Также Собчак утверждала, что присоединение Крыма к РФ было осуществлено с нарушением международного законодательства. В партии ветеранов России посчитали такие слова экстремизмом.

Прокуратура ответила заявителю, что результаты проведения психолого-лингвистического исследования ожидаются не ранее второго квартала 2020 года.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков резко «прошелся» по Ксении Собчак. Он обвинил Ксению в безнравственности и богохульстве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter