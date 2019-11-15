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Московская прокуратура не на шутку заинтересовалась мнением Ксении Собчак о принадлежности Крыма Украине
Прокуратура Москвы направила на психолого-лингвистическое исследование интервью Ксении Собчак, которое она дала украинской радиостанции «Новое время». Об этом сообщает «Интерфакс».
Московская прокуратура занялась интервью после запроса партии ветеранов России. В эфире радиостанции «Новое время» Собчак сказала, что решить вопрос можно, только если уйти от понятия «отдайте Крым» и организовать новый референдум. Также Собчак утверждала, что присоединение Крыма к РФ было осуществлено с нарушением международного законодательства. В партии ветеранов России посчитали такие слова экстремизмом.
Прокуратура ответила заявителю, что результаты проведения психолого-лингвистического исследования ожидаются не ранее второго квартала 2020 года.
Ранее сообщалось, что Никита Михалков резко «прошелся» по Ксении Собчак. Он обвинил Ксению в безнравственности и богохульстве.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»