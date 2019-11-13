Михалков набросился на Собчак из-за катафалка

Шоу-бизнес

Давний «друг» Ксении Собчак, выпустившей недавно новое разоблачающее интервью с Андреем Малаховым, режиссер Никита Михалков устроил ей публичную порку. Спустя почти три месяца после эпатажной свадьбы Собчак и Богомолова Михалков решил снова вспомнить о звездном бракосочетании, посвятив событию целую программу с красноречивым названием «Ад пуст, все черти здесь» на федеральном канале.

Он обвинил Ксению в безнравственности и богохульстве. Больше всего высокоморального Михалкова волновал вопрос, всерьез ли молодожены пользовались ритуальными услугами: «Как это ритуальные службы выдали катафалк без наличия трупа?»

Ксения ответила режиссеру в свойственной ей ироничной манере. Она опубликовала ответ на странице Instagram.

«Никита Сергеевич меня не забывает. Оказывается, несколько дней назад целый час (!) эфирного времени на телеканале «Россия24"(за которое вы, кстати, платите, дорогие налогоплательщики), был посвящен важной, а главное очень актуальной и своевременной теме — нашей свадьбе. Думаю, не пройдет и полгода, как Никита Сергеевич уделит внимание моему интервью с Маргаритой Симоньян или премьере Театра на Малой Бронной «Нормы» Диденко», — в ответ подколола Собчак Михалкова.

В целом выпуск «Бесогона» телеведущая оценила, назвав его «Солнечным Ударом» в миниатюре.

«А они это все всерьёз или „как бы“, с издевкой?» — вопрошает Михалков, параллельно клеймя ритуальные услуги, за то, что выдали катафалк без предъявления собственно трупа. Вопрос настолько содержательный, что я могу ответить лишь вопросом на вопрос, как делают горячо любимые Никитой Сергеевичем евреи: «А вы в последние время то, что снимаете, вы это всерьёз снимаете, Никита Сергеевич, или «как бы»? — написала Собчак.

Свой пост она завершила едким замечанием о том, что им с Богомоловым выдали «подержанный, списанный катафалк», а Михалкову — «целый Госбюджет».

Ранее на Собчак и Богомолова ополчились религиозные организации. Молодоженов требовали отлучить от церкви.

Также Ксения Собчак расспросила Андрея Малахова, какие гонорары запрашивают звезды за шокирующие откровения о личной жизни.

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