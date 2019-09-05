Собчак приехала в Украину и сделала громкое заявление о возвращении Крыма (видео)

Украина

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которая готовится к свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, приехала в Украину. В Киеве она дала интервью Евгению Киселеву на радио НВ, в котором прокомментировала аннексию Крыма и порассуждала о «братских народах».

По мнению Собчак, Крым должен быть возвращен Украине, так как Россия нарушила международные договоренности, но это сейчас невозможно.

«Мы братские народы, нужно пережить то, что уже было наделано, и постараться найти какой-то позитивный выход, кроме как „отдайте Крым“. Потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен. Он был бы, на мой взгляд, самый правильный, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен», — сказала Собчак

На вопрос ведущего Евгения Киселева «Чей Крым?», Ксения сначала отшутилась: «Я понимаю, что такой экзекуции подвергаются все, кто приезжает в Украину». А потом ответила серьезно.

«Я считаю, что Россия нарушила международные договоренности, что, конечно, эта территория должна быть возвращена. Должен быть проведен какой-то референдум. Понятно, что это вопрос сложный, понятно, что там огромное количество русскоязычного населения»", — считает Ксения Собчак.

Стоит отметить, что на эфир Ксения пришла в черной футболке. На видео ее снимали сзади и сбоку, так, чтобы невозможно было рассмотреть ее фигуру. Говорят, она ждет ребенка от Константина Богомолова. Но о беременности и свадьбе Ксения не говорит.

Недавно Ксения Собчак выпустила документальный фильм «Беслан. День незнаний», за который на нее обрушилась волна критики.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter