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Происшествия

Сдетонировало около десятка снарядов: журналист рассказал подробности ЧП на артскладе в Балаклее

19:08 15 ноября 2019 46
Взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 15 ноября, на складах в Балаклее прогремели взрывы. Журналист Юрий Бутусов написал о причине произошедшего в своем Facebook.

По его информации, на 65-м арсенале в Балаклее собирались проводить утилизацию боеприпасов. Этим занималась группа из пяти саперов.

«152 мм снаряды и реактивные снаряды, разлетевшиеся от взрывов и подлежащие утилизации, складывали на специальной площадке, где осуществляются подрывы боеприпасов. При перегрузке боеприпасов произошел взрыв снаряда», — написал журналист.

По его словам, двое военнослужащих погибло, еще трое — получили ранения. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Из-за взрыва и пожара на площадке утилизации сдетонировало еще около десяти снарядов.

«Угрозы для хранилища боеприпасов на базе нет, угрозы мирным жителям нет», — написал Юрий Бутусов.

По информации ГБР, двое саперов погибли, а четверо — получили ранения различной степени тяжести. Проводится выяснение обстоятельств взрывов.

Ранее сообщалось, что для расследования причин взрывов было срочно созвано внеочередное заседание комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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