Полиция открыла уголовное производство из-за уничтожения известного киевского мурала

Общество и люди

Полиция Киева открыла уголовное дело по факту вандализма в отношении знаменитого мурала «Красавица и птица», расположенного на стене дома 2а по Харьковскому шоссе. Действия подозреваемых квалифицированы как самоуправство, сообщил в Facebook нардеп от партии «Слуга народа» Гео Лерос.

В доказательство он разместил фотокопию ответа от столичного управления Нацполиции.

В соответствии с текстом документа, в настоящее время продолжается досудебное расследование в указанном уголовном производстве, фигурантами которого выступают представители компании «Світ Аутдор Медіа».

Напомним, мурал на стене многоэтажки был создан в 2016 году художником из Майами Эрнесто Маранжем в рамках проекта Art United Us.

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