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Происшествия

Под Одессой задержали иностранного священника-алиментщика, которого разыскивал Интерпол (фото)

20:56 15 ноября 2019 79
Загранпаспорт задержанного
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 15 ноября, в Болградском районе, на юге Одесской области, пограничники задержали разыскиваемого Интерполом иностранца. Как сообщили «ФАКТАМ» руководитель сектора по связям со СМИ Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Александр Яковенко, необычного нарушителя выявили в пункте пропуска «Новые Трояны» пограничники Измаильского отряда. Фамилия гражданина Боснии и Герцеговины, который прибыл в Украину, в ходе пограничного контроля обнаружилась в базе Интерпола.

Правоохранители выяснили, что иностранца-правонарушителя, прибывшего в церковном одеянии, разыскивали правоохранительные органы Сербии. «Он действительно священник. На родине закончил школу богослужения, а в розыск объявлен за существенную задолженность по оплате алиментов», — уточнили правоохранители.

О задержании священника пограничники сообщили в Укрбюро Интерпола.

На данный момент 44-летнего иностранца передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции для дальнейших правовых решений.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что польские пограничники задержали украинца, которого 14 лет разыскивали по так называемому «красному сообщению» Интерпола. Это означает высокий уровень международного розыска и служит показателем для служб всех стран, что разыскиваемый является опасным преступником.

А в Беларуси возбуждено уголовное дело по подозрению в растлении малолетних в отношении священника Константина Бурыкина, известного как «батюшка со свастикой».

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