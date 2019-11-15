- 22:26 Пьяный чиновник Фискальной службы устроил гонки с полицией на улицах Киева
- 22:14 Испания – Мальта — 2:0: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020
- 22:11 Босния и Герцеговина – Италия — 0:2: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020
- 21:48 В Киеве спецназ штурмом взял квартиру, в которой забаррикадировались два десятка людей в масках
- 21:39 Скандал в одесском детском центре: арестован сотрудник охранного агентства, издевавшийся над воспитанниками
- 21:17 Взрывы в Балаклее: количество раненых увеличилось
- 21:11 На Геруса подали заявление в СБУ за импорт электроэнергии из РФ
- 20:56 Под Одессой задержали иностранного священника-алиментщика, которого разыскивал Интерпол
- 20:52 У Зеленского назвали дату встречи лидеров "нормандской четверки"
- 20:39 Сербия – Украина: онлайн трансляция отборочного матча Евро-2020
- 20:37 Герцогиня Камилла сделала своему мужу принцу Чарльзу романтический сюрприз на день рождения
- 20:22 Украинская «молодежка» в сумасшедшем матче уступила на «Арене Львов» сборной Дании
Скандал в одесском детском центре: арестован сотрудник охранного агентства, издевавшийся над воспитанниками
В пятницу, 15 ноября, Малиновский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сотруднику охранного агентства «Центр», подозреваемому в истязании воспитанников скандально известного областного коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации детей».
Суд удовлетворил требование стороны обвинения, отправив сотрудника агентства «Центр» под круглосуточный домашний арест до 7 января. Ему вменяют статьи 28 (преступление, совершенное группой лиц) и 127 (пытки) УК Украины.
Заседание суда было закрытым.
Ходатайство об избрании меры пресечения «охраннику», который подозревается в том, что причинил физические и моральные страдания детям путем нанесения побоев, мучений и других насильственных действий, подал следователь.
По версии следствия, в конце июля 2019 года в помещении приюта воспитанники — девочка, 2006 г. р., и мальчик, 2004 г. р., вступили в половой контакт с использованием презерватива.
О данном факте сразу стало известно воспитателю, которая вызвала сотрудников охранного агентства. Один из прибывших охранников решил наказать малолетних за половой акт и приказал мальчику найти использованный им презерватив. После этого заставил детей разрезать его пополам, а затем, угрожая применением электрошокера, принудил их жевать несколько минут части использованного средства контрацепции. Затем сотрудник охранного агентства приказал детям зайти в душевую комнату, чтобы выплюнуть презерватив, и начал их бить ремнем по различным частям тела. В это время «пока что неустановленный человек поливал их холодной водой из душа».
В дальнейшем сотрудник охранного агентства приказал малолетним взять книги и выполнять физическое упражнение «планку», опять же угрожая при этом электрошокером. В свою очередь дети просили остановить издевательства, однако охранник на их просьбы не реагировал.
Параллельно руководство одесской полиции уволило ювенального инспектора полиции Андрея Крецула, которого обвиняют в причастности к избиению детей в названном центре.
«По результатам служебного расследования его (Крецула. — Авт.) уволили. То есть во время служебного расследования его отстранили, а по результатам -уволили. Такое решение принято на этой неделе», — сообщили в региональном главке Нацполиции.
Ранее «ФАКТЫ» писали о пытках и изнасиловании в областном детском реабилитационном центре. По последним данным, к издевательствам могут быть причастны охранники.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?