Происшествия

В пятницу, 15 ноября, Малиновский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сотруднику охранного агентства «Центр», подозреваемому в истязании воспитанников скандально известного областного коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации детей».

Суд удовлетворил требование стороны обвинения, отправив сотрудника агентства «Центр» под круглосуточный домашний арест до 7 января. Ему вменяют статьи 28 (преступление, совершенное группой лиц) и 127 (пытки) УК Украины.

Заседание суда было закрытым.

Ходатайство об избрании меры пресечения «охраннику», который подозревается в том, что причинил физические и моральные страдания детям путем нанесения побоев, мучений и других насильственных действий, подал следователь.

По версии следствия, в конце июля 2019 года в помещении приюта воспитанники — девочка, 2006 г. р., и мальчик, 2004 г. р., вступили в половой контакт с использованием презерватива.

О данном факте сразу стало известно воспитателю, которая вызвала сотрудников охранного агентства. Один из прибывших охранников решил наказать малолетних за половой акт и приказал мальчику найти использованный им презерватив. После этого заставил детей разрезать его пополам, а затем, угрожая применением электрошокера, принудил их жевать несколько минут части использованного средства контрацепции. Затем сотрудник охранного агентства приказал детям зайти в душевую комнату, чтобы выплюнуть презерватив, и начал их бить ремнем по различным частям тела. В это время «пока что неустановленный человек поливал их холодной водой из душа».

В дальнейшем сотрудник охранного агентства приказал малолетним взять книги и выполнять физическое упражнение «планку», опять же угрожая при этом электрошокером. В свою очередь дети просили остановить издевательства, однако охранник на их просьбы не реагировал.

Параллельно руководство одесской полиции уволило ювенального инспектора полиции Андрея Крецула, которого обвиняют в причастности к избиению детей в названном центре.

«По результатам служебного расследования его (Крецула. — Авт.) уволили. То есть во время служебного расследования его отстранили, а по результатам -уволили. Такое решение принято на этой неделе», — сообщили в региональном главке Нацполиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о пытках и изнасиловании в областном детском реабилитационном центре. По последним данным, к издевательствам могут быть причастны охранники.

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