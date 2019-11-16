Украина

На админгранице с Крымом появились пункты пропуска: в сеть попали их фото

На административной границе с Крымом в пятницу, 15 ноября, открылись два контрольных пункта въезда/выезда (КПВВ), строительство которых было начато 23 сентября.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Мы не останавливаем наш турбо режим строительства, а только набираем обороты. Сегодня начали свою работу КПВВ „Чонгар“ и „Каланчак“»,— пишет чиновник.

Министр отмечает, что о данных проектах начинали говорить еще в 2017 году, сделано ничего не было.

Глава Мининфраструктуры отмечает, что 15 конструкций на КПВВ «Чонгар» сведены в рекордные сроки — два месяца, имеют автономные системы электроснабжения и водоотведения. В сервисных зонах завершаются работы по благоустройству.

«Спасибо каждому за усилия и энергию, которые отдали на реализацию этого проекта, это был экстремальный челлендж, и вы справились!»— пишет Криклий.

Напомним, что ранее было предусмотрено, что в первой очереди режимная зона пунктов пропуска получит полосы въезда/выезда, помещения для сотрудников ГПСУ, ГФС и СБУ, здания углубленного осмотра транспортных средств, помещения КПП, здания пограничного контроля, паспортного и таможенного контролей, санузлы и вольеры для служебных собак.

Вторая очередь строительства предусматривает обустройство сервисной зоны: центр предоставления админуслуг, автостанцию, здание для отдыха водителей. Также на КПВВ обустроят инженерные сети (водопровод, электроснабжение, канализация, отопление, связь и телекоммуникации и т. д. ).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», причиной стройки на границе стало то, что существовавшие до этого пункты въезда-выезда (КПВВ) на админигранице не отвечали элементарным требованиям ни с точки зрения следующих через КПВВ граждан, ни с точки зрения сотрудников ГФС, СБУ и Госпогранслужбы.

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