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Больше не нужен: экс-супруга Джигарханяна отказалась «начать все заново» с ним

3:45 16 ноября 2019 56
Виталина Цимбалюк-Романовская
Инф. «ФАКТОВ»

После известий о том, что Армен Джигарханян оказался в больнице, а его состояние на момент госпитализации оценивалось как крайне тяжёлое, журналисты решили узнать о чувствах, которое вызвало известие у бывшей супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.

Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Она призналась, что переживает за бывшего мужа, несмотря на то, что уже несколько лет никак с ним не контактирует.

Виталина сожалеет, что Армен Борисович оказался в окружении людей, которым безразлично его здоровье и самочувствие. Она отметила, что Джигарханян явно заслуживает большего и должен провести старость в красивой публичной жизни и счастливой личной жизни.

Отметила Цимбалюк-Романовская и на провокационный вопрос относительно возможного воссоединения с Арменом Борисовичем. При этом она дала понять, что начинать всё заново с актёром уже поздно — говорить об этом не разумно.

«Начать все заново — это невозможно. Ему уже 84 года, поймите, какое „заново“, давайте не будем преувеличивать», — сказала Виталина.

Тем не менее пианистка совершенно точно была бы не против встретиться и просто поговорить со своим бывшим законным мужем, известие о тяжелом состоянии которого опровергли его официальные представители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывшая жена российского певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева считает, что Виталина Цымбалюк-Романовская по уши влюблена в ее бывшего супруга и не намерена «никуда отпускать» от себя. Поэтому вряд ли можно считать удивительным такой ее ответ на вопрос о воссоединении с Арменом Джигарханяном.

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