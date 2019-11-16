До +18 градусов: синоптики порадовали прогнозом погоды на выходные

Украина

В субботу, 16 ноября, погода в Украине будет малооблачной, а Украина останется одной из самых теплых стран в Европе. Напомним, на этой неделе в Киеве был зафиксирован пятый температурный рекорд ноября — ночь на 13 ноября в Киеве стала самой теплой за 139 лет наблюдений в столице.

Средняя температура воздуха днем 16 ноября составит 9−11 градусов тепла, при этом в Одессе столбики термометров поднимутся до 16 градусов, а в Закарпатье — до 18 градусов.

В ночь на воскресенье, 17 ноября в восточных регионах страны (Донецкая, Луганская и Харьковская области) возможны заморозки, в остальных регионах ночью будет 1−6 градусов тепла. Днем 17 ноября сохранится теплая и солнечная погода. Средняя температура воздуха днем составит все те же 9−11 градусов, при этом в Закарпатье похолодает до 15−17 градусов.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» сообщил, что новая волна потепления в Украине возможна с 23 ноября и до конца ноября температура будет плюсовая. Устойчивая зима в Украине, согласно его прогнозам, начнется четко с 12 декабря.

Зима 2019−2020 в Украине ожидается снежной и морозной, а Украинский гидрометцентр и вовсе пообещал экстремальные холода.

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