Украина

Штрафы за перевозку детей без автокресел: Зеленский принял важное решение

Президент Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобильном транспорте. Информация об этом появилась на официальном портале главы государства.

В соответствии с текстом документа он должен вступить в силу со дня официального опубликования.

Рада приняла закон в окончательной редакции 29 октября. В соответствии с ним штраф за нарушение правил перевозки детей был установлен на уровне 510 гривен (при первом нарушении) и 850 гривен (при повторном нарушении, совершенном в течение года). Выносить решения по этой статье и штрафовать нарушителей вправе сотрудники патрульной полиции.

Стоит отметить, что запрет на перевозку детей, рост которых меньше 145 сантиметров или не достигших 12-летнего возраста, в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, действовал и ранее (он прописан в Правилах дорожного движения), однако ответственность за его невыполнение не была предусмотрена.

Кстати, автор закона, народный депутат Дмитрий Шпенов акцентировал внимание на том, что новый закон «однозначно распространяется на такси».

Напомним, ранее «ФАКТЫ» разбирались, как Верховная Рада планирует реформировать рынок такси в Украине.

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