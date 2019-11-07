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За перевозку детей без автокресел будут штрафовать даже таксистов: как правильно выбрать сиденье для ребенка

Верховная Рада ввела штраф за неправильную перевозку детей в автомобилях без использования специальных приспособлений. Такая практика уже давно существует в большинстве европейских стран, в том числе и в ближнем зарубежье. Вместе с тем не успел новый закон заработать, как отечественные юристы заговорили о том, что новые требования несовершенны и при желании их можно обойти. «ФАКТЫ» выясняли, кого коснется этот закон и как выбрать правильное автокресло для ребенка.

Новые требования придется выполнять родителям всех детей в возрасте до 12 лет

В конце октября Верховная Рада приняла Закон № 1150 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей». На момент публикации нашего материала документ еще не был подписан главой Верховной Рады и президентом. Конечными положениями документа предусмотрено, что он вступит в силу на следующий день после его опубликования в официальных СМИ. Поскольку законопроект направлен на повышение безопасности перевозок детей, шансы на то, что его ветируют, минимальны. А значит, отечественным водителям уже сегодня нужно готовиться к выполнению новых требований.

В частности, законом внесены изменения в статью 121 Административного кодекса Украины: ее дополнили новыми частями — десятой и одиннадцатой, которые устанавливают ответственность за нарушение правил перевозки детей — штраф в размере 510 гривен. За повторное нарушение, совершенное в течение года, штраф составит 850 гривен. Выносить решения по этой статье и штрафовать нарушителей вправе сотрудники патрульной полиции.

Напомним, что требования, касающиеся перевозки детей в автотранспорте, задекларированы Правилами дорожного движения, где сказано: «Запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 сантиметров или не достигших 12-летнего возраста, в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, а также детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля и организованные группы детей в темное время суток». Подобное требование действует в Украине уже давно, но до сих пор ответственность за его невыполнение не была предусмотрена.

Как утверждают авторы нового документа, необходимость его принятия обусловлена тем, что, по данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах нашей страны гибнет не меньше 3500 человек и травмируется не менее 35 000. При этом немалую долю пострадавших составляют именно дети.

Несмотря на это, родители часто игнорируют установленные правила перевозки детей, в особенности использование специальных автокресел. А ведь многочисленные испытания на безопасность демонстрируют, что обычные автомобильные сиденья и ремни безопасности не гарантируют защиту пассажира ростом до 135 сантиметров. При фронтальном ударе ребенок легко выскальзывает из-под ремня, созданного под габариты взрослого пассажира. А удержать малыша на руках вообще невозможно — во время столкновения на скорости автомобиля 50 километров в час ребенок весом 30 килограммов приобретает вес в одну тонну! «Манекен, который заменяет ребенка при краш-тестах (аварийное испытание техники. — Авт.), во время столкновения вылетает в лобовое стекло так, что осколки стекла проникают в голову на глубину одного сантиметра», — утверждают специалисты по автомобильной безопасности.

В то же время правильно установленные детские автомобильные кресла являются самым эффективным средством пассивной безопасности для ребенка. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), использование детских автокресел уменьшает вероятность гибели младенцев приблизительно на 70 процентов, а детей постарше — на 54—80 процентов.

В Германии детскими креслами оборудованы 99 процентов машин, а в Украине — только 12 процентов

На практике в Украине владельцы автомобилей используют автокресла только для 12 процентов детей в возрасте до 6 лет и почти никогда для более старших детей. Таковы неутешительные результаты всеукраинского опроса, проведенного исследовательской компанией Ipsos.

Уровень обеспечения безопасности при перевозке детей за рубежом значительно выше. Например, в Германии детскими креслами пользуются 99 процентов водителей, в Чехии и Эстонии — 96, в Польше — 93 процента. В немалой степени такая сознательность зарубежных водителей стимулируется высокими штрафами. Так, в той же Германии нарушителям правил перевозки детей грозит штраф в размере 60 евро, в Чехии — 78 евро, в Эстонии — до 400 евро, в Польше — 35 евро. Кстати, в 2017 году в ЕС ужесточили требования к самим детским автокреслам — все они должны соответствовать европейскому стандарту безопасности. Свидетельством соответствия стандартам служит оранжевая наклейка с информацией о кресле с маркировкой ECE R44 или ECE 44, которая означает, что модель протестирована и одобрена к продаже на территории ЕС.

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А вот в США размер штрафа варьируется в зависимости от штата и может составлять от 40 до 111 долларов. Во многих штатах использование детских автокресел обязательно от рождения малыша до исполнения ему 8 лет. В дальнейшем дети могут пристегиваться заводским ремнем автомобиля.

В России требования схожи с американскими — детей до 12 лет можно перевозить на переднем сиденье только при наличии автокресла или автолюльки, а на заднем сиденье они обязательны только до 7 лет. До 2013 года штраф в России за подобные нарушения составлял всего 195 рублей (около 80 гривен), а на сегодня его повысили до 1170 рублей (460 гривен).

Теперь вернемся к Украине. Несмотря на принятые нововведения, при сильном желании и наличии смекалки штрафов за нарушение правил перевозки детей постарше можно будет избежать, считает юрист Богдан Глядик. «Согласно нормам действующих ПДД, нужно обязательно применять ремни безопасности и устройства, которые позволяют воспользоваться этими ремнями безопасности. Водителю достаточно будет подставить какую-то подушку, чтобы посадить ребенка повыше. Это можно будет зафиксировать, и, с точки зрения правил движения, это уже будет выполнение требований», — объясняет юрист. По его словам, чтобы нарушители не смогли избежать ответственности, новый закон необходимо усовершенствовать.

Кстати, выполнение правил перевозки маленьких пассажиров и штрафные санкции за их несоблюдение касаются не только обычных автовладельцев, но и водителей такси. Об этом рассказал автор закона, народный депутат Дмитрий Шпенов: «Он (закон. — Ред.) однозначно распространяется на такси. И в отечественных такси теперь должны быть предусмотрены автокресла для детей, так как это общепринятая практика во всей Европе. Там такие кресла лежат в багажнике всех такси». Автор закона также заявил, что при подготовке законопроекта понимал, что сумма штрафа в 510 гривен для некоторых семей станет значительной. Минимальная цена на детское кресло стартует от 300 гривен — тоже приличная сумма для бедной страны. «Но это вынужденная мера, потому что есть четкая статистика, свидетельствующая о том, что на 52 процента смертность детей зависит именно от того, в специальном кресле они едут в машине или нет», — пояснил Дмитрий Шпенов.

Что же касается маршруток, то нардеп считает, что общественного транспорта закон касаться не должен из-за наличия специального закона о перевозке пассажиров в маршрутках и автобусах.

Требование об обязательном применении детских кресел в такси не создаст особых неприятностей для перевозчиков, зато существенно усложнит жизнь родителям маленьких детей. Чаще всего таксисты будут просто отказываться от таких перевозок. «ФАКТЫ» пообщались с таксистами, и они рассказали, что так называемых детских заказов в среднем бывает 10—15 процентов от общего количества вызовов и куда актуальнее иметь в машине свободные посадочные места или пустой багажник. Поэтому большинство таксистов, с которыми мы говорили, не собираются тратить деньги на покупку детских автокресел.

Схожую мысль высказал известный адвокат Вадим Володарский: «Представьте себе ситуацию: какая-то мамочка просит соседа подвезти ее с ребенком. И если у нее нет детского кресла, он этого делать не станет, ведь, взяв их, обречет себя на денежный штраф». По его словам, для наших служб такси это вообще удар — перевозчикам теперь придется либо покупать по несколько кресел и возить их с собой, либо не брать пассажиров с детьми. Естественно, мало кто из таксистов станет вкладываться в покупку кресел ради определенной категории пассажиров.

Между тем за рубежом службы такси всегда уточняют у клиента, есть ли среди пассажиров ребенок, и на такой вызов выезжают оборудованные машины, которые стоят дороже, чем обычная поездка.

«Я считаю этот закон настоящим лицемерием, так как он усложняет жизнь автомобилистам, подталкивая их отказаться от автомобилей и использовать общественный транспорт», — подчеркнул Вадим Володарский.

Как правильно выбрать автокресло

Самый важный критерий для подбора детского автокресла — оно должно подходить ребенку по росту и весу. Поэтому прежде чем его покупать, необходимо измерить ребенка и определиться с категорией сиденья. Такие кресла разделены на пять основных групп:

Группа 0. Автолюлька (0—10 кг). Такие изделия предназначены для малышей от рождения до шести месяцев. Ставятся на заднем сиденье боком к ходу движения и ногами к двери. Фиксируются штатным ремнем безопасности либо системой Isofix.

Группа 0+. Автокресло-переноска (0—13 кг). Ориентированы на малышей от рождения до 12 месяцев. Ставятся на заднем или переднем сиденьях против хода движения. Также могут играть роль переноски, качалки или даже прогулочной коляски (некоторые модели). Фиксируются штатным ремнем безопасности либо системой Isofix.

Группа 1. Автокресла (9—18 кг). Предназначены для детей от 1 до 4 лет. Предполагают несколько положений наклона. Конструкция выполняется по принципу «мыльницы» и устанавливается на силовом каркасе по ходу движения.

Группа 2. Автокресла (15—25 кг). Используются для детей от 3 до 7 лет. Их главная особенность заключается в применении в качестве фиксаторов ребенка штатных автомобильных ремней (вместо внутренних).

Группа 3. Автокресла (22—36 кг). Предназначены для детей от 6 до 12 лет. Не имеют внутренних ремней, фиксация осуществляется заводскими автомобильными ремнями. Представляют собой чаще всего сиденье-подкладку (бустер).

Чтобы правильно подобрать автокресло, ребенок обязательно должен его «примерить». Родителям нужно убедиться, что малышу в нем удобно

На практике большинство групп сидений редко встречаются в «чистом» виде. Чаще всего они объединяются в одной модели детского автокресла. Например: «0+/1» (до 4 лет, 0—18 кг), «½» (от 9 месяцев до 7 лет, 9—25 кг), «2/3» (от 3 до 12 лет, 15—36 кг).

Чтобы правильно подобрать изделие, ребенок обязательно должен его «примерить». Родителям нужно убедиться, что малышу удобно в автокресле, иначе он будет отвлекать родителей жалобами на дискомфорт. Голова ребенка должна быть защищена боковыми накладками и выступать за них не более чем на треть.

Автокресло необходимо также правильно закрепить. Как это сделать, можно посмотреть на специальной наклейке на изделии. Крепление автомобильным трехточечным ремнем безопасности применяется для кресел всех возрастных групп. Однако в группах «0» и «0+» штатный ремень фиксирует автокресло в салоне, а ребенок пристегивается своим встроенным пятиточечным ремнем. В группах «1» и выше заводской ремень пристегивает ребенка, а кресло фиксируется за счет своего веса.

Альтернативой штатным ремням безопасности при фиксации детского автокресла является система Isofix — это жесткое его крепление к кузову автомобиля. С такой системой кресло практически невозможно установить неправильно — специальные скобы, встроенные в заднее сиденье, легко соединяются с кронштейнами, расположенными в нижней части автокресла. «Стыковка» происходит легко, и кресло при этом жестко закрепляется.

Стоит также отметить, что специалисты не рекомендуют покупать детские автокресла, бывшие в употреблении у незнакомых людей. Ведь при аварии кресло утрачивает свои защитные функции, что трудно определить по внешнему виду.

Тем временем Верховная Рада планирует реформировать рынок такси в Украине. «ФАКТЫ» разбирались, что именно придумали народные избранники.



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