Путин скорее отдаст Кремль: Сенцов оценил возможность возврата Крыма Украине

Украина

Украина не сможет в обозримом будущем вернуть аннексированный Россией Крым, так как именно на контроле над полуостровом основана большая часть нынешней российской внутренней политики. Такое мнение выразил бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов. Напомним, ранее он жестко высмеял образ Путина-«миротворца».

«При власти Владимира Путина возврат Крыма невозможен. Он скорее отдаст Кремль, чем Крым», — сказал Сенцов в комментарии Би-би-си.

При этом он отметил, что россияне находятся «в извращенном информационном пространстве», поэтому верят в сказки о «прекрасной» России, «ужасном» Западе и «кровожадных нацистах» в Украине.

Сенцов также заявил о намерении продолжить борьбу за освобождение сотни людей в российских тюрьмах и более двух сотен заключенных на оккупированном Донбассе, «о которых мало кто знает».

Напомним, бывший узник Кремля Олег Сенцов уверен в том, что кроме коррупции и власти России в лице Путина, у украинцев есть еще одна проблема — это внутренняя конфликтность в обществе.

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