24.17 / 24.41 26.53 / 26.92
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Под маской миротворца — лицо диктатора и убийцы»: в Лондоне Сенцов резко высказался о Путине

17:51 14 ноября 2019 204
Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший узник Кремля Олег Сенцов выступил в лондонской штаб-квартире правозащитной организации Amnesty International, где поделился мнением о состоянии дел в России. О встрече сообщает Радіо Свобода.

Сенцов поблагодарил за поддержку и рассказал о преследовании Россией крымских татар на религиозной почве. В частности, это касается «дела Хизб ут-Тахрир».

«Это очень показательно. В системе ничего не изменилось. Никакого перемирия Путин не хочет, и верить ему нельзя», — сказал Олег Сенцов и назвал деятельность президента РФ преступной по отношению не только к Украине, но и к России.

«Я не верю Путину. Вы должны понимать, что это очень хитрый, очень циничный, очень жестокий, беспринципный человек. Маска миротворца на нем — это лишь маска. Под ней — лицо диктатора и убийцы», — так ответил Сенцов на вопросы участников встречи по поводу того, готов ли Кремль прекратить войну на Донбассе.

Олег Сенцов подчеркнул, что очень многие россияне поддерживают действия Путина. Однако есть и люди, которые не доверяют российскому президенту. «Но при этом они ненавидят Украину, Европу и поддерживают его политику», — заметил Олег Сенцов.

Ранее сообщалось, что Сенцов рассказал о негативных тенденциях, которые набирают силу в Украине.

Фото: VOA

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Не как с Фриске: коллега Чернышева рассказал о болезни Заворотнюк

Пенсия

Без пенсии: стало известно, кто в Украине сможет получать государственные выплаты

Меган маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото своего сына Арчи (фото)

Пушилин

Есть повод выпить: главарь "ДНР" Пушилин учредил очередной праздник

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер