Украина

«Под маской миротворца — лицо диктатора и убийцы»: в Лондоне Сенцов резко высказался о Путине

Бывший узник Кремля Олег Сенцов выступил в лондонской штаб-квартире правозащитной организации Amnesty International, где поделился мнением о состоянии дел в России. О встрече сообщает Радіо Свобода.

Сенцов поблагодарил за поддержку и рассказал о преследовании Россией крымских татар на религиозной почве. В частности, это касается «дела Хизб ут-Тахрир».

«Это очень показательно. В системе ничего не изменилось. Никакого перемирия Путин не хочет, и верить ему нельзя», — сказал Олег Сенцов и назвал деятельность президента РФ преступной по отношению не только к Украине, но и к России.

«Я не верю Путину. Вы должны понимать, что это очень хитрый, очень циничный, очень жестокий, беспринципный человек. Маска миротворца на нем — это лишь маска. Под ней — лицо диктатора и убийцы», — так ответил Сенцов на вопросы участников встречи по поводу того, готов ли Кремль прекратить войну на Донбассе.

Олег Сенцов подчеркнул, что очень многие россияне поддерживают действия Путина. Однако есть и люди, которые не доверяют российскому президенту. «Но при этом они ненавидят Украину, Европу и поддерживают его политику», — заметил Олег Сенцов.

Ранее сообщалось, что Сенцов рассказал о негативных тенденциях, которые набирают силу в Украине.

Фото: VOA

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