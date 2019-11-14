- 18:52 Без кесарева не обошлось: известная модель показала ребенка от нардепа из "Слуги народа"
- 18:48 Украина — Эстония — 0:0: онлайн-трансляция матча
- 18:37 Румяна и тональный крем: простые советы по уходу за лицом от директора конкурса красоты
- 18:35 Томимый жаждой пес насмешил сеть попытками напиться из фонтана
- 18:29 Дело Гримчака: экс-чиновника не отпустят из СИЗО до нового года
- 18:22 Где смотреть онлайн Украина – Эстония: расписание трансляций матча
- 18:19 «Мисс Украина-Вселенная 2019» отказали в американской визе: эксклюзивные подробности скандала
- 18:02 Турция – Исландия: онлайн видео голов матча квалификации Евро-2020
- 17:51 «Под маской миротворца — лицо диктатора и убийцы»: в Лондоне Сенцов резко высказался о Путине
- 17:25 Отец ребенка Жанны Фриске впервые рассказал о новой любви
- 17:19 Боевики уничтожили жилой дом возле Авдеевки
- 17:15 "Там сидит такая же мать": футболисту сборной Украины стало жалко россиян, погибших в Украине
«Под маской миротворца — лицо диктатора и убийцы»: в Лондоне Сенцов резко высказался о Путине
Бывший узник Кремля Олег Сенцов выступил в лондонской штаб-квартире правозащитной организации Amnesty International, где поделился мнением о состоянии дел в России. О встрече сообщает Радіо Свобода.
Сенцов поблагодарил за поддержку и рассказал о преследовании Россией крымских татар на религиозной почве. В частности, это касается «дела Хизб ут-Тахрир».
«Это очень показательно. В системе ничего не изменилось. Никакого перемирия Путин не хочет, и верить ему нельзя», — сказал Олег Сенцов и назвал деятельность президента РФ преступной по отношению не только к Украине, но и к России.
«Я не верю Путину. Вы должны понимать, что это очень хитрый, очень циничный, очень жестокий, беспринципный человек. Маска миротворца на нем — это лишь маска. Под ней — лицо диктатора и убийцы», — так ответил Сенцов на вопросы участников встречи по поводу того, готов ли Кремль прекратить войну на Донбассе.
Олег Сенцов подчеркнул, что очень многие россияне поддерживают действия Путина. Однако есть и люди, которые не доверяют российскому президенту. «Но при этом они ненавидят Украину, Европу и поддерживают его политику», — заметил Олег Сенцов.
Ранее сообщалось, что Сенцов рассказал о негативных тенденциях, которые набирают силу в Украине.
Фото: VOA
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»