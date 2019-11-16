- 12:11 Знаменитый тренер «Интера» Антонио Конте получил в конверте пулю с угрозами
- 11:54 Смешно и ужасно: сеть шокировало фото велосипедной дорожки в Северодонецке
- 11:38 Хотелось сдаться и сойти с дистанции: неожиданные признания бывшего участника «Танців з зірками»
- 11:11 Бриллиант: Надя Дорофеева взбудоражила есть горячим фото
- 11:10 Где смотреть онлайн матчи квалификации Евро-2020
- 11:08 "Суд" в Крыму рассмотрел апелляцию на арест крымскотатарских активистов
- 10:41 Доллар продолжит падение: озвучен прогноз курса на следующую неделю
- 10:13 Путин скорее отдаст Кремль: Сенцов оценил возможность возврата Крыма Украине
- 10:12 Водителя спасло чудо: в Днепре произошла жуткая авария
- 09:41 "Джокер" собрал миллиард долларов в мировом прокате
- 09:37 Украину обязали выплатить миллион за погибшего на Донбассе мирного жителя: почему так произошло
- 09:34 Звезду 90-х Богдана Титомира обвинили в попытке изнасилования
Доллар продолжит падение: озвучен прогноз курса на следующую неделю
На этой неделе курс доллара в Украине оставался стабильным и составлял около 24,5 гривен, а начиная со среды, уже после проведения аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), национальная валюта вернулась к укреплению. На это обратил внимание старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
Оценивая этот факт, он отметил, что спрос нерезидентов на государственные облигации Украины является далеко не единственным фактором укрепления гривни, и доказательством того, что оно носит не спекулятивный, а фундаментальный характер.
«На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через семь дней около 24 грн, а наличный доллар в банках — 23,9−24,1 грн», — спрогнозировал финансовый аналитик.
Подробнее читайте в статье «Почему курс доллара продолжает падать: названы новые причины«.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...