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Деньги

Доллар продолжит падение: озвучен прогноз курса на следующую неделю

10:41 16 ноября 2019 697
В Украине продолжается «долларопад»
Инф. «ФАКТОВ»

На этой неделе курс доллара в Украине оставался стабильным и составлял около 24,5 гривен, а начиная со среды, уже после проведения аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), национальная валюта вернулась к укреплению. На это обратил внимание старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

Оценивая этот факт, он отметил, что спрос нерезидентов на государственные облигации Украины является далеко не единственным фактором укрепления гривни, и доказательством того, что оно носит не спекулятивный, а фундаментальный характер.

«На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через семь дней около 24 грн, а наличный доллар в банках — 23,9−24,1 грн», — спрогнозировал финансовый аналитик.

Подробнее читайте в статье «Почему курс доллара продолжает падать: названы новые причины«.

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