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Смертельный взрыв в Балаклее: появилась свежая информация о пострадавших и причинах ЧП
Генеральный штаб ВСУ уточнил информацию о последствиях взрывов на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в Балаклее (Харьковская область). Сообщается, что двое пострадавших военных доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу, еще двоих — в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Один из военнослужащих от госпитализации отказался.
Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, еще одного — как средней тяжести, травмы остальных троих военных считаются легкими.
Кроме того, в результате ЧП был уничтожен грузовой автомобиль.
Также стала известна причина детонации остатков боеприпасов, подготовленных к утилизации — их спровоцировало загорание твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб».
В настоящее время на технической территории воинской части продолжаются следственные действия.
Напомним, 15 ноября ВСУ подтвердили ранение пятерых военнослужащих и гибель двоих саперов. Их имена пока не названы. «ФАКТЫ» публиковали видео с места смертельного ЧП.
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