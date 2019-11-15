24.11 / 24.36 26.49 / 26.88
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Взрывы в Балаклее: количество раненых увеличилось (видео)

21:17 15 ноября 2019 77
Взрывы в Балаклее: количество раненых увеличилось
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральный Штаб ВСУ опубликовал новую информацию о взрывах на технической территории Центральной артиллерийськой базы обеспечения в Балаклее Харьковской области. В соответствии с сообщением в Facebook, на данный момент подтверждено ранение пятерых военнослужащих.

Один из них находится в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести, повреждения еще трех саперов оцениваются как легкие.

Двое военных погибли.

К месту инцидента отбыла оперативная группа Генерального штаба ВСУ во главе с первым заместителем начальника Генштаба генерал-лейтенантом Сергеем Корнийчуком.

Обстоятельства ЧП на месте выясняют представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах и правоохранители.

«Командование Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования семьям погибших воинов, родственникам и друзьям погибших», — говорится в сообщении.

В сети появилось видео с места ЧП.

Напомним, на 65-м арсенале в Балаклее собирались проводить утилизацию боеприпасов — 152 мм снарядов и реактивных снарядов, разлетевшихся от взрывов и подлежащих утилизации. Их складывали на специальной площадке, где осуществляются подрывы боеприпасов. При перегрузке боеприпасов произошел взрыв снаряда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анастасия Волочкова

Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)

Заворотнюк

«Не буду колотиться в закрытую дверь»: Пригожин рассказал о тяжелом наказании Заворотнюк

Крокодил

15-летний мальчик отбил сестру у крокодила (фото)

Выплаты

Зарплаты и пенсии в Украине вырастут: названы суммы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер