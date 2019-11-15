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Взрывы в Балаклее: количество раненых увеличилось (видео)
Генеральный Штаб ВСУ опубликовал новую информацию о взрывах на технической территории Центральной артиллерийськой базы обеспечения в Балаклее Харьковской области. В соответствии с сообщением в Facebook, на данный момент подтверждено ранение пятерых военнослужащих.
Один из них находится в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести, повреждения еще трех саперов оцениваются как легкие.
Двое военных погибли.
К месту инцидента отбыла оперативная группа Генерального штаба ВСУ во главе с первым заместителем начальника Генштаба генерал-лейтенантом Сергеем Корнийчуком.
Обстоятельства ЧП на месте выясняют представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах и правоохранители.
«Командование Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования семьям погибших воинов, родственникам и друзьям погибших», — говорится в сообщении.
В сети появилось видео с места ЧП.
Напомним, на 65-м арсенале в Балаклее собирались проводить утилизацию боеприпасов — 152 мм снарядов и реактивных снарядов, разлетевшихся от взрывов и подлежащих утилизации. Их складывали на специальной площадке, где осуществляются подрывы боеприпасов. При перегрузке боеприпасов произошел взрыв снаряда.
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