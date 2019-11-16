Стиль жизни

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака

Среда, 20 ноября, — день, в котором будет много соблазнов.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака.

Читайте также: Любовный гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Овен

Овнам лучше не встревать в споры со старшими родственниками, себе дороже. Удачными будут командировки.

Телец

У Тельца — день испытаний. Если придется менять планы на ходу, то так и действуйте, говорят звезды.

Близнецы

Возможна критика со стороны коллег, на которую вам лучше вообще не реагировать. Вот сделайте вид, что ничего не слышали.

Рак

Ракам показаны упражнения для спины и ног, а также щадящая диета. С любимым человеком возможен деликатный разговор.

Лев

Возможно, нагрянут гости издалека. Не рекомендуется садиться за руль, если чувствуете даже легкое недомогание.

Дева

Придется постараться, чтобы удачно решить все назревшие проблемы, среди которых — финансовые.

Весы

Вам предстоит нелегкий труд. Вечером откажитесь от спортивных занятий.

Скорпион

Вам лучше оградить себя от рисков и экстрима, чтобы не нажить проблем.

Стрелец

Стрельцам придется тратить финансы на развлечения и гулянки, причем, в большом количестве.

Козерог

Лучше уединиться и отдохнуть в тишине, чтобы не поссориться с близкими. Ну, или держите себя в руках

Водолей

У Водолеев насыщенный день — поездки, встречи и переговоры. Следите за кошельком.

Рыбы

Совет звезд: не следует оглядываться в прошлое, чтобы не тащить за собой груз ошибок и волнений.

Хорошего вам дня!

Читайте также гороскоп здоровья на ноябрь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter