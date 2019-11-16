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Стиль жизни

Чего ждать в эту среду: гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака

5:12 20 ноября 2019 118
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Звезды советуют в эту среду уделить больше внимания близким.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Не разочаровывайтесь, воплотить в жизнь каждую свою мысль просто невозможно.

Телец

Постарайтесь побольше общаться с близкими людьми и не верьте чужим.

Близнецы

Делайте, что планировали, не обращайте внимания на недовольных людей.

Рак

Ракам не стоит сегодня встречаться со слишком разговорчивыми знакомыми.

Лев

Хороший день для публичных выступлений, участия в развлекательных мероприятиях.

Дева

Дева может ждать приятных известий за добрые поступки, которые совершила в прошлом.

Весы

Совет звезд: постарайтесь сегодня оставаться максимально активными, делитесь на работе идеями.

Скорпион

Совет Скорпионам: от вас требуется поддержка и внимание, а не решение всех проблем ваших друзей.

Стрелец

Стрельцы, вы устали. Вам нужно куда-то поехать отдохнуть, поэтому собирайте силы, деньги и планы.

Козерог

Ревность по отношению к избраннику сегодня будет космических размеров.

Водолей

Водолеи могут столкнуться с задержками и проволочками. Не берите на себя ответственность за чужие ошибки.

Рыбы

Совет звезд: избегайте замкнутого круга рутины, вы должны быть максимально активны.

Хорошего вам дня!

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