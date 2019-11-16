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Чего ждать в эту среду: гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака
Звезды советуют в эту среду уделить больше внимания близким.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Не разочаровывайтесь, воплотить в жизнь каждую свою мысль просто невозможно.
Телец
Постарайтесь побольше общаться с близкими людьми и не верьте чужим.
Близнецы
Делайте, что планировали, не обращайте внимания на недовольных людей.
Рак
Ракам не стоит сегодня встречаться со слишком разговорчивыми знакомыми.
Лев
Хороший день для публичных выступлений, участия в развлекательных мероприятиях.
Дева
Дева может ждать приятных известий за добрые поступки, которые совершила в прошлом.
Весы
Совет звезд: постарайтесь сегодня оставаться максимально активными, делитесь на работе идеями.
Скорпион
Совет Скорпионам: от вас требуется поддержка и внимание, а не решение всех проблем ваших друзей.
Стрелец
Стрельцы, вы устали. Вам нужно куда-то поехать отдохнуть, поэтому собирайте силы, деньги и планы.
Козерог
Ревность по отношению к избраннику сегодня будет космических размеров.
Водолей
Водолеи могут столкнуться с задержками и проволочками. Не берите на себя ответственность за чужие ошибки.
Рыбы
Совет звезд: избегайте замкнутого круга рутины, вы должны быть максимально активны.
Хорошего вам дня!
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