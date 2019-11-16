Стиль жизни

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

Четверг, 21 ноября, — день, когда лучше обходить все острые углы.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Овнам следует вспомнить о своих ошибках, которые натворили в прошлом, и сделать выводы.

Телец

Представителям этого знака следует браться за те дела, которые они делают без запинки и качественно

Близнецы

Не стоит рассчитывать на помощь тех, кто ее сам не предлагает. В любовных отношениях все должно быть в меру.

Рак

Сдерживайте себя в разговорах с чужими людьми. И лучше не тратить тот денежный запас, который отложен на отпуск.

Лев

Львам стоит поискать помощника в работе, которую нужно сделать в срочном режиме.

Дева

Не кипятитесь, снижайте активность, ведь спокойствие сейчас для вас, как лекарство.

Весы

Совет звезд: хватит жить карьерой и работой, пора устроить семейный праздник.

Скорпион

Вам нельзя лениться и уходить от ответственности, даже если работы будет очень мало.

Стрелец

У Стрельцов суматошный, но приятный день. Одинокие представители знака могут встретить любовь.

Козерог

Возможна прибыль из новых источников, которую Козерогу лучше положить в копилку.

Водолей

Прекрасный день для отдыха на турбазе, хобби, творчества и инициативных предложений.

Рыбы

В финансовом плане будет все спокойно, а вот в любви — взрыв эмоций.

Хорошего вам дня!

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