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Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака
Четверг, 21 ноября, — день, когда лучше обходить все острые углы.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Овнам следует вспомнить о своих ошибках, которые натворили в прошлом, и сделать выводы.
Телец
Представителям этого знака следует браться за те дела, которые они делают без запинки и качественно
Близнецы
Не стоит рассчитывать на помощь тех, кто ее сам не предлагает. В любовных отношениях все должно быть в меру.
Рак
Сдерживайте себя в разговорах с чужими людьми. И лучше не тратить тот денежный запас, который отложен на отпуск.
Лев
Львам стоит поискать помощника в работе, которую нужно сделать в срочном режиме.
Дева
Не кипятитесь, снижайте активность, ведь спокойствие сейчас для вас, как лекарство.
Весы
Совет звезд: хватит жить карьерой и работой, пора устроить семейный праздник.
Скорпион
Вам нельзя лениться и уходить от ответственности, даже если работы будет очень мало.
Стрелец
У Стрельцов суматошный, но приятный день. Одинокие представители знака могут встретить любовь.
Козерог
Возможна прибыль из новых источников, которую Козерогу лучше положить в копилку.
Водолей
Прекрасный день для отдыха на турбазе, хобби, творчества и инициативных предложений.
Рыбы
В финансовом плане будет все спокойно, а вот в любви — взрыв эмоций.
Хорошего вам дня!
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