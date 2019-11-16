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Планируйте день правильно: гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака
Не требуйте сегодня от себя и от других невозможного.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Звезды советуют избавиться от ненадежных помощников, даже если в обычной жизни вы друзья.
Телец
Не пытайтесь сегодня сразу охватить все направления работы и не спорьте с начальством.
Близнецы
Возможно, сегодня вас подведут те люди, на которых вы рассчитывали и которых считали друзьями.
Рак
За поддержкой придется обратиться к родителям, шефу или некой предприимчивой персоне.
Лев
Сегодня нежелательно знакомить будущего партнера с родителями и представлять новому шефу.
Дева
Важные решения сегодня лучше отложить: впоследствии от них будет многое зависеть.
Весы
Доверяйте людям сегодня лишь в том случае, если ваши отношения проверены совместными действиями.
Скорпион
Сегодня хороший день для обходных маневров и действий под прикрытием.
Стрелец
Совет звезд: проверьте электронику и системы безопасности своего авто. Возможны опоздания на встречи.
Козерог
Сегодня можно удачно приобрести мелкую технику и компьютерные принадлежности.
Водолей
Совет звезд: срочно повышайте самооценку, иначе ваше настроение оттолкнет всех.
Рыбы
Осторожнее: неудачный выбор людей или техники станет бомбой замедленного действия.
Хорошего вам дня!
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!