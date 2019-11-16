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Стиль жизни

Планируйте день правильно: гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

4:58 21 ноября 2019 23
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Не требуйте сегодня от себя и от других невозможного.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Звезды советуют избавиться от ненадежных помощников, даже если в обычной жизни вы друзья.

Телец

Не пытайтесь сегодня сразу охватить все направления работы и не спорьте с начальством.

Близнецы

Возможно, сегодня вас подведут те люди, на которых вы рассчитывали и которых считали друзьями.

Рак

За поддержкой придется обратиться к родителям, шефу или некой предприимчивой персоне.

Лев

Сегодня нежелательно знакомить будущего партнера с родителями и представлять новому шефу.

Дева

Важные решения сегодня лучше отложить: впоследствии от них будет многое зависеть.

Весы

Доверяйте людям сегодня лишь в том случае, если ваши отношения проверены совместными действиями.

Скорпион

Сегодня хороший день для обходных маневров и действий под прикрытием.

Стрелец

Совет звезд: проверьте электронику и системы безопасности своего авто. Возможны опоздания на встречи.

Козерог

Сегодня можно удачно приобрести мелкую технику и компьютерные принадлежности.

Водолей

Совет звезд: срочно повышайте самооценку, иначе ваше настроение оттолкнет всех.

Рыбы

Осторожнее: неудачный выбор людей или техники станет бомбой замедленного действия.

Хорошего вам дня!

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