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«Підманула, підвела»: Maruv разочаровала поклонников
Украинская эпатажная певица Анна Корсун (выступает под сценическим именем MARUV), которая недавно получила премию MTV Russia, сорвала концерт в российской Уфе.
Певица должна была прилететь на Урал в качестве специального гостя на праздновании дня рождения Радио Energy.
Однако в аэропорту артистке стало плохо.
В Instagram Stories MARUV обратилась к российским фанам и призвала их беречь свое здоровье.
«Дорогие друзья, Уфа, все, кто сегодня собирались прийти на фестиваль Energy, на мое выступление. К сожалению, меня там не будет. Мне стало очень плохо на пересадке, вот я нахожусь сейчас в аэропорту. Я, к сожалению, даже вот не вылетела к вам», — сказала она.
При этом Анна призвала лучше следить за своим здоровьем, спать «нормальное количество часов» и нормально питаться.
Вместе с тем не все зрители концерта поверили в оправдание гостьи.
«Продержали зрителей в ожидании целый час и ничего не сообщили, чтобы люди потратились в баре», — возмутился один из них.
«Думаю, что она изначально не собиралась прилетать к нам», — предположила пользовательница с ником nikolaevkris.
«Эх, Аня, Аня! За 1,5 месяца купили билеты, нашли с кем оставить детей, так хотели побывать на твоем концерте. А ты… «я прийшов, тебе нема, підманула, підвела», — посетовала alissinia, отметив, что билеты были недешевые.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица MARUV попала в скандал в связи с выступлением на фестивале в Белгород-Днестровском. Певица была заявлена хедлайнером вечера, но на сцене так и не появилась. Команда артистки и организаторы обменялись взаимными обвинениями.
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