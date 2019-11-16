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НАБУ объявило экс-нардепа Дмитрия Святаша в розыск — СМИ

15:52 16 ноября 2019 123
НАБУ объявило экс-нардепа Дмитрия Святаша в розыск &nbsp;— СМИ
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Экс-нардеп Дмитрий Святаш как лицо, скрывающееся от органов власти, объявлен НАБУ во всеукраинский розыск. Информация о розыске размещена на официальном веб-портале Министерства внутренних дел, сообщает ИА «Українські новини».

Ранее пресс-служба Прокуратуры Киева сообщила, что бывшему народному депутату было вручено подозрение по факту завладения 1,1 млрд грн. средств «УкрСиббанка».

Следствие установило, что бывший народный депутат с IV по VIII созывы, в течение 2008 — 2018 годов в сговоре с должностными лицами группы компаний «АИС» мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от «УкрСиббанка» на основании кредитных договоров. Подозреваемому было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 УК Украины. В рамках данного уголовного производства были арестованы и переданы на ответственное хранение АРМА более 80% активов АИС. Также следствие установило, что Святаш не внес в декларацию за 2015 и 2016 год факт наличия у него финансовых обязательств перед АТ «УкрСиббанк» (в декларации за 2015 год 149,97 тысяч долларов и 149,66 тысяч евро и в декларации за 2016 год 467,51 тысяч долларов и 450,36 тысяч евро). Что стало основанием для открытия уголовного производства и вручения Дмитрию Святашу подозрения за недекларирование доходов.

Как сообщают «Українські новини», по странному стечению обстоятельств Дмитрий Святаш оказался больнице. По информации УНИАН, в медицинском учреждении, выдавшем справку экс-политику о фактически предынфарктном состоянии, в должности главврача оказался бывший политический соратник, провалившийся на выборах на одном из мажоритарных кругов Харьковской области.

Как известно, с 2009 года «УкрСиббанк», а затем Украинская металлургическая компания (правопреемник банка как кредитора, входит в группу DCH) прилагали усилия для взыскания задолженности выданных АИС кредитов в размере порядка $ 100 млн в судебном порядке с поручителей — Дмитрия Святаша и Василия Полякова.
«Как солидарные должники по кредиту, они обязаны выполнить обязательства предприятий-заемщиков. Однако в течение почти 10 лет Дмитрий Святаш и Василий Поляков уклоняются от выполнения своих обязательств», — говорится в официальном заявлении DCH.

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