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Затолкали в автобус на глазах у ребенка: СМИ сообщили о похищении известного банкира в Киеве
В Киеве похитили главу АО «Укрэксимбанк» Александра Гриценко. По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.
Семья уже обратилась в правоохранительные органы, сообщает телеканал «Прямой».
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве Департамент внутренней безопасности Национальной полиции, которые занимается разоблачением противоправной деятельности сотрудников Государственной миграционной службы, вышли на преступную группу, участники которой занимались похищением людей и их пытками. Участниками банды являются безработные киевляне, злоупотребляющие алкоголем имнаркотиками.
Один из фигурантов попал в поле зрения патрульных, когда в состоянии опьянения попал в ДТП за рулем Bentley. Когда полицейские потребовали от него предъявить документы, он стал вести себя агрессивно, а при задержании оказал сопротивление.
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