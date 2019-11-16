Стиль жизни

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака

Пятница, 22 ноября, — хороший день, чтобы искать партнеров и друзей.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

В этот день резко возрастает ваша способность предвидеть будущее, а вечером ждет встреча с друзьями.

Телец

Стоит позаботиться об отношениях, романтические моменты позволят сохранить их на высшем уровне.

Близнецы

Близнецам день обещает много всего хорошего. Возможно, даже премию дадут.

Рак

Найдите консультантов, если беретесь за финансовые проблемы и ремонт бытовой техники.

Лев

Хорошо сложится финансовая ситуация, которая устранит все недоразумения в жизни.

Дева

Совет звезд: личные желания и амбиции не стоит выставлять на обозрение.

Весы

Звезды не рекомендуют Весам принимать участие в массовых мероприятиях.

Скорпион

Вам придется бороться со своими комплексами, причем, на широкой публике.

Стрелец

У Стрельца сбудется давняя мечта. А вечером ждет ужин с родными.

Козерог

Вам стоит быть нежнее с близкими. Советы лучше искать в сети.

Водолей

Совет звезд: взвешивайте каждый свой шаг и слово, чтобы достичь успеха.

Рыбы

Есть шанс подписать выгодный контракт. Пригласите в кино близкого друга.

Хорошего вам дня!

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