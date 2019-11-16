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Каким будет этот день: гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака
Пятница, 22 ноября, — плохой день для азартных игр.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможно поступят новые деловые предложения, стоит посоветоваться с родными.
Телец
Сегодня возможна финансовая удача, связанная с выгодным приобретением или выигрышем.
Близнецы
Совет звезд: воздержитесь от грубости и резких слов в адрес избранника. И не ревнуйте.
Рак
Возможны проблемы с желудком. Ваши планы осуществятся и принесут выгоду.
Лев
Возможно, у вас сменится начальство или вам предложат перейти работать в другое подразделение.
Дева
Возможно, вы решите уволиться или перейти на другое место работы, не стоит делать этого.
Весы
Весам сегодня стоит подойти к начальству и рассказать о своих планах.
Скорпион
Совет звезд: чтобы идти дальше, вам нужно перестроить привычный ритм жизни.
Стрелец
Сегодня возможна встреча с другом детства или контакт с дальним родственником.
Козерог
Хороший день для формирования альтернативного круга общения, в котором вы могли бы отдохнуть душой.
Водолей
Совет звезд: строя планы, не надевайте розовые очки. Не забывайте о заданиях начальства.
Рыбы
Рыбам пора пересмотреть режим питания, принципы сбора и хранения информации
Хорошего вам дня!
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!