Стиль жизни

Каким будет этот день: гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака

Пятница, 22 ноября, — плохой день для азартных игр.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможно поступят новые деловые предложения, стоит посоветоваться с родными.

Телец

Сегодня возможна финансовая удача, связанная с выгодным приобретением или выигрышем.

Близнецы

Совет звезд: воздержитесь от грубости и резких слов в адрес избранника. И не ревнуйте.

Рак

Возможны проблемы с желудком. Ваши планы осуществятся и принесут выгоду.

Лев

Возможно, у вас сменится начальство или вам предложат перейти работать в другое подразделение.

Дева

Возможно, вы решите уволиться или перейти на другое место работы, не стоит делать этого.

Весы

Весам сегодня стоит подойти к начальству и рассказать о своих планах.

Скорпион

Совет звезд: чтобы идти дальше, вам нужно перестроить привычный ритм жизни.

Стрелец

Сегодня возможна встреча с другом детства или контакт с дальним родственником.

Козерог

Хороший день для формирования альтернативного круга общения, в котором вы могли бы отдохнуть душой.

Водолей

Совет звезд: строя планы, не надевайте розовые очки. Не забывайте о заданиях начальства.

Рыбы

Рыбам пора пересмотреть режим питания, принципы сбора и хранения информации

Хорошего вам дня!

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