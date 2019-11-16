24.09 / 24.34 26.50 / 26.88
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Кабмин отменил ограничения тарифов на отопление и горячую воду: что важно знать

20:30 16 ноября 2019 167
батарея отопления
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство Алексея Гончарука отменило постановление предыдущего Кабмина, которое ограничивало рост цен на отопление и горячую воду.

Решение было принято на заседании 15 ноября. Министры признали утратившим силу постановление от 26 июня 2019 года.

Об этом сообщили в министерстве энергетики и окружающей среды, передает «Экономическая правда».

Напомним, отмененным постановлением № 560 Кабмин Владимира Гройсмана установил предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв. м без приборов учета.

Также был установлен предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за кубометр при отсутствии полотенцесушителей.

По оценке правительства, средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составлял 1,8 тыс грн за Гкал, а ограничение тарифа в соответствии с отмененным постановлением привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года на сумму 7 млрд гривен.

В Минэнерго утверждают, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и ставит под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения.

Кроме того, отменить предельные тарифы на тепло и горячую воду просили Гончарука в Ассоциации городов Украины.

О том, какие тарифы ожидают украинцев зимой читайте в материале «ФАКТОВ»: «Газ для населения подорожал: что будет с ценами на отопление и горячую воду».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анастасия Волочкова

Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)

Мурат и Сафия

Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)

Крокодил

15-летний мальчик отбил сестру у крокодила (фото)

зеленский

Уйдет ли Зеленский досрочно? Озвучен свежий прогноз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер