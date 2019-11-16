Общество и люди

Кабмин отменил ограничения тарифов на отопление и горячую воду: что важно знать

Правительство Алексея Гончарука отменило постановление предыдущего Кабмина, которое ограничивало рост цен на отопление и горячую воду.

Решение было принято на заседании 15 ноября. Министры признали утратившим силу постановление от 26 июня 2019 года.

Об этом сообщили в министерстве энергетики и окружающей среды, передает «Экономическая правда».

Напомним, отмененным постановлением № 560 Кабмин Владимира Гройсмана установил предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв. м без приборов учета.

Также был установлен предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за кубометр при отсутствии полотенцесушителей.

По оценке правительства, средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составлял 1,8 тыс грн за Гкал, а ограничение тарифа в соответствии с отмененным постановлением привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года на сумму 7 млрд гривен.

В Минэнерго утверждают, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и ставит под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения.

Кроме того, отменить предельные тарифы на тепло и горячую воду просили Гончарука в Ассоциации городов Украины.

О том, какие тарифы ожидают украинцев зимой читайте в материале «ФАКТОВ»: «Газ для населения подорожал: что будет с ценами на отопление и горячую воду».

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