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Газ для населения подорожал: что будет с ценами на отопление и горячую воду

Несмотря на обещания правительства не повышать коммунальные тарифы, в Украине таки выросла стоимость газа для населения. Как показывает опыт, это всегда приводит к повышению тарифов на отопление, горячее водоснабжение и другие коммунальные услуги. А вслед за ними дорожают продукты и товары широкого потребления.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» увеличила цену газа для населения на 14,65%. В ноябре цена голубого топлива составит 4 899 гривен за тысячу кубометров. Это без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов. Стоит напомнить, что в октябре цена на природный газ для населения снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрьской и составила 4 272,76 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Любопытно, что в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины» утверждают, что нынешняя ноябрьская цена — самая низкая для аналогичного периода с 2016 года.

«На сегодня стоимость газа для населения регулируется Кабинетом министров Украины в рамках положения о специальных обязательствах (ПСО), — сообщила «ФАКТАМ» руководитель отдела по коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины» Алена Осмоловская. — Цена на условиях ПСО определяется как наименьшее значение одного из четырех показателей, это:

цена «Нафтогаза» для коммерческих потребителей;

данные Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости импортированного газа за прошлый месяц;

средняя цена реализации газа за предыдущий месяц на Украинской энергетической бирже;

цена по постановлению КМ № 867 от 19 октября 2018 года, рассчитываемая по формуле, указанной в постановлении.

Каждый из этих показателей зависит от рыночной конъюнктуры. Поэтому с наступлением холодов, когда цена газа в Европе традиционно растет, она будет изменяться и у нас. Масштабы изменения стоимости будут определяться европейской ценовой динамикой.

Ожидается, что с 1 января 2020 года регулируемая цена на газ для населения будет соответствовать цене для украинских коммерческих потребителей. На этом рынке уже несколько лет есть активная конкуренция между сотнями поставщиков, что заставляет их снижать стоимость топлива. Основным фактором, который будет влиять на цены в Украине, как и раньше, остаются цены на европейском рынке", — подытожила Осмоловская.

Стоит напомнить, что с 1 ноября НАК «Нафтогаз Украины» увеличила стоимость газа для промышленных потребителей почти на 20%. В зависимости от объемов закупки и условий оплаты «Нафтогаз» предлагает голубое топливо по цене 5 861—6 463 грн за тысячу кубометров без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки. В целом же средняя полная цена газа для промышленности выросла с 6 500 тыс. грн за кубометр до 7 700 тыс. грн, то есть почти на 20%. Такое решение в компании пояснили ростом стоимости газа на европейских рынках, откуда Украина импортирует голубое топливо. А учитывая комментарии представителей компании, можно предположить, что с 1 января 2020 года украинцев ждет еще более резкое подорожание газа, ведь в НАК «Нафтогаз Украины» предупреждают, что с нового года регулируемая цена на газ для населения будет соответствовать стоимости для украинских коммерческих потребителей.

Однако уже вскоре конечная цена голубого топлива для населения может оказаться еще более высокой, так как поставщики газа стремятся увеличить плату за его доставку, то есть поднять свои доходы.

«Оператор ГТС», то есть компания, выделенная в процессе анбандлинга из структуры «Нафтогаза» и наделенная функцией транспортировки природного газа, с 1 января 2020 года собирается повысить свои тарифы. В частности, для внутренних точек входа в газотранспортную систему (ГТС) тариф увеличится в 3,5 раза (с 91,87 грн до 320,77 грн за 1000 кубометров), для внутренних точек выхода — в 4,7 раза (с 157,19 грн до 735,36 грн за 1000 кубов). При этом месяцем ранее повышение тарифов на транспортировку по распределительным сетям (ГРС) в 1,6−2,2 раза инициировали газораспределительные сети Украины. Если эти инициативы будут утверждены Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), то в целом газ для населения и промышленности подорожает на 1 270 грн за тыс. кубометров.

«Дополнительные затраты украинских потребителей газа составят около 36 млрд грн, и почти 18 млрд грн из этой суммы лягут на плечи населения, — заявил в ходе круглого стола „Новая тарифная политика в сфере транспортировки газа: вызовы для Украины“ генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев. — Это огромная нагрузка для предприятий теплоэнергетического комплекса и чувствительных к повышению стоимости газа ориентированных на экспорт промышленных предприятий».

Любопытно, что повышение тарифов на транспортировку газа для всех потребителей, включая население, объясняют… недополученной ранее прибылью.

«Я был на слушании по утверждению тарифа на транспортировку, которое проводил новосозданный „Оператор ГТС“, — сообщил порталу 112.ua президент Ассоциации энергетиков Украины Александр Трохимец. — Чем они мотивировали необходимость повышать тариф? Им надо получить доход в 2020 году 34 млрд грн. Из этой суммы 17% (5,8 млрд) — это компенсация недополученного дохода за предыдущие периоды. На вопрос, что это за компенсация, нам сказали очень просто: это недополученные „Укртрансгазом“ средства, и их просто включили в тариф».

По мнению первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, если НКРЭКУ таки утвердит повышение в четыре раза тарифов на транспортировку газа, то стоимость голубого топлива вырастет минимум на 25%, а с учетом того, что биржевые цены на газ пошли вверх, конечная стоимость газа для населения увеличится минимум в 1,5 раза, что повлечет за собой значительный рост тарифов на тепло и горячую воду.

Стоит напомнить, что в ноябре украинцы, имеющие какие-либо льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, получат квитанции, в которых будет указана полная сумма, без учета льгот и субсидий. Таким образом, правительство начинает второй этап монетизации льгот и субсидий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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