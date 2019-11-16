Отращивать волосы или укорачивать: лунный календарь стрижек на 18-30 ноября

Стиль жизни

Астрологи утверждают, что от фаз Луны зависит не только наше самочувствие, но и состояние волос. О том, когда можно — и нужно — стричься, делать специальные процедуры с волосами, а когда стоит воздержаться от похода в салон красоты, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

18 ноября

Не самый лучший день для стрижки — сделанная на убывающей Луне, она замедлит рост волос, а также может привести к конфликтам с окружающими и ссорам с близкими людьми. Завивка и укладка долго будут держать форму. Можно красить и тонировать волосы, закрашивать седину. В это время также рекомендуется как можно чаще расчесывать волосы — это насытит их кислородом и сделает здоровее.

19 — 20 ноября

Хорошие дни для посещения парикмахерской — можно делать любые процедуры по уходу за волосами: стрижку, укладку, окрашивание и тонирование волос. А вот от завивки — любой — лучше отказаться: волосы будут виться без постороннего вмешательства. Стрижка также поможет избавиться от неудач на работе и в личной жизни.

21 ноября

Стрижка сделает волосы крепче и гуще, волосы станут меньше выпадать, она также долго будет сохранять форму. Одновременно, она может негативно сказаться на вашем психологическом состоянии, так что решайте, что для вас важнее — здоровье волос или психики. Осторожности требует также окрашивание волос и закрашивание седины — следствием этих манипуляций может стать скандал, участником которого вы окажетесь вопреки своей воле.

22 ноября

Стрижка не самым лучшим образом отразиться на состоянии волос — они могут стать тонкими и непослушными, зато привлечет «на вашу голову» много приятных событий, так что стричься или нет — решать только вам. Полезными будут оздоровительные процедуры для волос — маски, обертывания и ополаскивания. Красить волосы нужно натуральными красителями.

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23 ноября

Хороший день для посещения парикмахерской — волосы начнут быстрее расти, а сама стрижка сделает вас неотразимыми. Можно также окрашивать волосы в непривычный — экстраординарный — цвет и делать красивую укладку, это может обеспечить приток энергии, необходимой для профессиональных свершений и успеха в личной жизни.

24 ноября

Если вы давно собирались сменить прическу в частности и имидж в целом, отправляйтесь в парикмахерскую. Тусклым и ослабленным волосам стрижка придаст силу и сделает их блестящими и шелковистыми, а, в общем и целом, сделает вас обаятельнее и придаст поистине французский шарм. Можно делать оздоровительные процедуры волос, а вот с окрашиванием и химической завивкой стоит повременить хотя бы несколько дней.

25 ноября

Не самый лучший день для посещения парикмахерской, особенно это касается тех, у кого и так короткая стрижка — истощенным волосам вы таким образом не поможете, и — такова энергетика дня — себе можете жизнь укоротить. Можно делать питательные маски для волос и окрашивать их, правда, с одним условием — красители должны быть натуральными: хна или басма не только придадут локонам новый оттенок, но и укрепят их корни. Химическое воздействие на волосы противопоказано.

26 ноября

Стрижку лучше отложить. Во-первых, волосы после нее будут быстро расти, их длина не сможет соответствовать качеству: они станут тонкими, ломкими и непослушными — кстати, по этой причине не стоит делать укладку, она очень быстро растреплется. Во-вторых, согласно народной примете, стрижка в этот день сокращает жизнь, так что лучше от нее воздержаться. Что до окрашивания волос, то оно просто не оправдает ваших ожиданий: вне зависимости от качества краски, она быстро смоется и потускнеет.

27 ноября

Стричься — впрочем, как и проводить другие манипуляции с волосами — в этот день не стоит, считается, что так можно навлечь на свою голову неприятности и поссориться с близкими людьми. К тому же волосы отрастут очень быстро, поэтому от вашей стильной стрижки за пару недель не останется и следа. А вот окрашивать и тонировать волосы в это время не только можно, но и нужно, правда, только в светлые тона — они помогут «разбудить» денежную энергию. Если же вам удастся использовать естественные красители — например, хну или цветки ромашки — результат превзойдет все ваши ожидания.

28 ноября

Весьма неоднозначный день: с одной стороны, можно отправляться в салон красоты, с другой, манипуляции с волосами нужно проводить осторожно. Стричься можно только в том случае, если вы хотите, чтобы волосы как можно быстрее отросли и укрепились, но приготовьтесь к тому, что укладываться они будут плохо. Согласно народной примете, окрашивание натуральными красителями будет способствовать профессиональному успеху.

29 ноября

От стрижки сегодня лучше отказаться. Если нужно срочно навести порядок на голове, можно сделать легкую укладку, не перегружая локоны пенкой, воском или лаком. Окрашивание волос натуральными красителями позволит сохранить стабильность в рабочих и финансовых отношениях.

30 ноября

Идеальное время для стрижки — после нее волосы станут здоровее, их кончики перестанут сечься, а корни укрепятся. Удачным будет также окрашивание и тонирование волос и, особенно, закрашивание седины: краска будет долго держаться и не смоется даже при ежедневном мытье. В этот день даже химическая завивка не нанесет особо вреда волосам, не говоря уже о биологической. А если верить народным приметам, смена прически, осуществленная сегодня, сделает человека более состоятельным — деньги будут притягиваться к нему как магнитом.

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