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"Обчистили" заправку: под Киевом задержали банду наглых воров (фото)
Полиция задержала преступную группу, которая в конце сентября в Переяслав-Хмельницком напала фирму, реализующую горюче-смазочные материалы. Ранее под Киевом задержали банду, которая занималась заказными убийствами.
Угрожая оружием двум охранникам, нападающие связали их и вынесли из помещения сейф с 900 тысячами гривен, печатями и документами.
Позже сотрудники полиции в нескольких километрах от места преступления нашли этот сейф пустым.
Как сообщили в Нацполиции, преступников обнаружили в Яготине, где они проживали.
Установлено, что один из задержанных ранее работал на предприятии, которое обворовал, и был уволен.
В задержании группы принимали участие бойцы корпуса оперативно-внезапного действия, полка «Миротворец», полка полиции особого назначения.
По месту жительства злоумышленников продолжаются обыски. Там полиция обнаружила и изъяла пистолеты, ножи, боеприпасы, другие вещественные доказательства, которые указывают на их причастность к преступлению.
Напомним, в Черкасской области трое неизвестных в масках ограбили АЗС, расположенную на выезде из города Смела. Ранив сотрудника АЗС в живот из огнестрельного оружия, они забрали из кассы 25 тысяч гривен. А в конце 2018 года вооруженные электрошокером грабители напали на АЗС в Киеве, однако были задержаны на месте преступления.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!