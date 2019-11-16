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У Зеленского сделали важное заявление о возвращении захваченных Россией кораблей
Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных россиянами в прошлом ноябре в районе Керченского пролива, уже находится на завершающем этапе. Об этом заявил советник президента Зеленского Андрей Ермак в комментарии «НВ».
Как сообщил «ФАКТАМ» информированный источник в командовании ВМС ВС Украины, из Одесского, Южного и Черноморского портов за возвращаемыми из плена судами уже вышли поисково-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака».
По данным источника, предположительно, передача пройдет в открытом море, примерно в 60 милях от Одессы, в районе крымского мыса Тарханкут.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Россия спешит вернуть Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» до 9 декабря — даты встречи «нормандской четверки». При этом, Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы на радиостанции (вероятно марки Harris произведенные в США), которые были установлены на кораблях.
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