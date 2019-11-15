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Украина

Россия спешит вернуть захваченные украинские корабли до саммита "нормандской четверки" в Париже — росСМИ

19:26 15 ноября 2019 298
Скрин видео тарана буксира Яны Капу
Инф. «ФАКТОВ»

Украина и РФ достигли договоренности о механизме возвращения трех украинских кораблей, захваченных ФСБ России 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Завершить возврат планируют до 9 декабря, когда в Париже состоится саммит «нормандской четверки».

Как сообщает КоммерсантЪ, стороны уже приступили к согласованию места и времени передачи трех судов.

По предварительным данным, операцию проведут не в порту, а в море. «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

Россияне также обещают вернуть суда вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Они останутся в Москве вместе с обнаруженным на судах после задержания личным оружием украинских моряков, а также рациями и судовыми ролями. Все это фигурирует в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, которое СК РФ так и не закрыл.

Напомним, ранее МИД Украины направил официальную ноту России с требованием вернуть захваченные корабли.

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