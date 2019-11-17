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Маме убитой историком-расчленителем Соколовым аспирантки стало плохо на похоронах

6:00 17 ноября 2019 21
Анасасия Ещенко
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 16 ноября, в станице Старовеличковской Краснодарского края РФ прощались с убитой доцентом СПбГУ аспиранткой Анастасией Ещенко. Ее хоронили в закрытом гробу, на прощание с погибшей девушкой пришли сотни людей, пишет российский РБК.

Мама убитой девушки приехала в Петербург, чтобы опознать тело дочери и забрать его на родину Анастасии. На похороны пришло около сотни человек.

Во время отпевания матери погибшей несколько раз становилось плохо, а после похорон она попала в реанимацию, рассказал ее супруг Олег Ещенко.

Первый раз это произошло в Троицкой церкви, куда привезли гроб с телом дочери. А второй раз уже на кладбище, куда сейчас прибыла процессия.

«Я учил и буду учить детей быть добрыми и справедливыми, —сказал отец Анастасии на кладбище. — Дочь была честным человеком. И если кто-то её упрекает в корысти, заблуждается. Всего она всегда добивались сама».

Следом слово взяла мать аспирантки. «Прости что мы к тебе ехали, но не доехали», — сказала, после чего ей стало плохо и родственники позвали врача. Медики приняли решение о госпитализации. Женщину увезла «скорая помощь». Её отправился сопровождать сын. Гроб с телом Анастасии начали закапывать без матери.

Ещенко добавил, что не был знаком с убийцей дочери — историком Олегом Соколовым. «Знали его заочно, со слов дочери. Я даже не хочу о нем говорить и слышать», — сказал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

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