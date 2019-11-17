Шоу-бизнес

Модель Victoria’s Secret вышла замуж за кубинца: фото со свадьбы

Популярная американская модель Девон Виндзор, один из «ангелов» Victoria’s Secret, вышла замуж за свою давнюю любовь уроженца Кубы Джонни Декса Барбару. Пара обручилась в прошлом году. Как сообщает Daily Mail, роскошную свадьбу сыграли на Карибах — на острове Сен-Бартелеми.

На свадьбе присутствовали подруги-модели Девон — в том числе Шанина Шейк, Кара Сантана, Оливия Калпо (бывшая «Мисс США» и «Мисс Вселенная 2012»).

Невесту к алтарю по традиции вел ее отец.

25-летняя Девон выглядела великолепно в полупрозрачном белом кружевном платье и с распущенными волосами. Джонни был в костюме кремового оттенка.

Накануне жених и невеста устроили предсвадебную вечеринку, на которой модель (однофамилица членов британской королевской семьи) щеголяла в белом «свадебном» купальнике.

Джонни — не публичная личность, хотя работает в сфере фэшн-индустрии. Девон начала карьеру модели в 14 лет Она принимала участие в показах Vera Wang, Christian Dior, Prada, Stella McCartney, Chanel, Versace и многих других модных домов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская легкоатлетка Наталья Прищепа вышла замуж за чемпиона по кикбоксингу Романа Кроля.

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