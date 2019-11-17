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Мир

Новый министр обороны Молдовы оказался поклонником донбасских сепаратистов (видео)

8:10 17 ноября 2019 4
флаг Молдовы
Инф. «ФАКТОВ»

В Молдове, которая пережила политический кризис, в правительстве Иона Кику должность министра обороны занял человек, который восхищается мужеством пророссийских боевиков на Донбассе.

Свои взгляды Виктор Гайчук озвучивал еще в ноябре 2016 года, выступая на мероприятии в Академии наук Молдовы.

Чиновник сопоставлял, по его словам, 10 тысяч боевиков, воюющих на Донбассе 168 тысячной украинской армии. Однако он умалчивал о «помощи» Кремля, ракетах и танках, «найденных в шахтах Донбасса».

«Если боец верит в своего командира, любит родину, тогда он победит и с менее современным вооружением, чем у противника», — цитирует слова Гайчука издание «Омега».

Виктор Гайчук занял должность министра обороны в сформированном 14 ноября правительстве Иона Кику. До ухода в правительство, Гайчук был советником Игоря Додона, секретарем Высшего совета безопасности. Гайчук является родственником Додона.

О том, чем опасен для Украины такой сосед как Молдова, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Путин одержал важную победу в Молдове: станет ли Украина следующей жертвой».

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