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Новый министр обороны Молдовы оказался поклонником донбасских сепаратистов (видео)
В Молдове, которая пережила политический кризис, в правительстве Иона Кику должность министра обороны занял человек, который восхищается мужеством пророссийских боевиков на Донбассе.
Свои взгляды Виктор Гайчук озвучивал еще в ноябре 2016 года, выступая на мероприятии в Академии наук Молдовы.
Чиновник сопоставлял, по его словам, 10 тысяч боевиков, воюющих на Донбассе 168 тысячной украинской армии. Однако он умалчивал о «помощи» Кремля, ракетах и танках, «найденных в шахтах Донбасса».
«Если боец верит в своего командира, любит родину, тогда он победит и с менее современным вооружением, чем у противника», — цитирует слова Гайчука издание «Омега».
Виктор Гайчук занял должность министра обороны в сформированном 14 ноября правительстве Иона Кику. До ухода в правительство, Гайчук был советником Игоря Додона, секретарем Высшего совета безопасности. Гайчук является родственником Додона.
О том, чем опасен для Украины такой сосед как Молдова, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Путин одержал важную победу в Молдове: станет ли Украина следующей жертвой».
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