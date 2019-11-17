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Происшествия

ВСУ назвали имена военных, погибших 15 ноября в результате взрывов на арсенале в Балаклее

10:13 17 ноября 2019 185
свеча
Инф. «ФАКТОВ»

Во время взрывов на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами 15 ноября погибли военнослужащие части А0563. Об этом говорится на странице части в Facebook.

Сообщается, что при выполнении плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов на технический территории базы погибли прапорщик Мовчан Дмитрий Сергеевич и старший солдат Ярмак Денис Николаевич.

Кроме того, солдат Янчевский Денис Дмитриевич получил серьезные ранения и находится в госпитале.

«В эти скорбные дни командование и личный состав воинской части А0563 глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования членам семей Дмитрия и Дениса, родственникам и друзьям погибших воинов нашей части. Вечная память героям! Спите спокойно, ребята! Вы навсегда останетесь в наших сердцах!», — говорится в некрологе.

Напомним, причиной детонации остатков боеприпасов, подготовленных к утилизации, на военном арсенале в Балаклее стало загорание твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб».

По информации военных, в настоящее время военный арсенал в Балаклее не представляет угрозы для местных жителей.

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