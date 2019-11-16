Происшествия

Взрыв в Балаклее: военные сделали важное заявление для местных жителей (видео)

В настоящее время военный арсенал в Балаклее, где на военных складах прогремели взрывы, не представляет угрозы для местных жителей. Об этом 16 ноября во время общения с журналистами сообщил командующий Сил логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский.

Генерал напомнил, что пожар, возникший в результате взрывов на технической территории арсенала, был локализован силами пожарного подразделения воинской части и ГСЧС.

По его словам, ночью пожарный наряда патрулировал территорию и не выявил ни загораний, ни задымлений.

Военный также добавил, что после событий 2017 года территория арсенала очищена почти на 60 процентов. Все остальные боеприпасы вывезены или сложены в защищенное бетонное хранилище. На открытых площадках боеприпасы не сохраняются.

Сейчас на технической территории военного арсенала продолжаются следственные действия.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, на складах в Балаклее прогремели взрывы. На 65-м арсенале якобы проводилась утилизация боеприпасов. По информации Генштаба, детонацию остатков боеприпасов, подготовленных к утилизации спровоцировало загорание твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб».

В результате ЧП, двое саперов погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщали «ФАКТЫ», для расследования причин взрывов было срочно созвано внеочередное заседание комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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