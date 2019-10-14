Наташа Королева решила разжалобить Зеленского мертвой бабушкой (видео)

Шоу-бизнес

Российская певица Наташа Королева, которой запрещен въезд в Украину, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отмены запрета.

Чтобы разжалобить президента Украины, певица показала видео со своей бабушкой, которое было записано перед смертью женщины.

Именно на могилу этой бабушки якобы собралась Наташа Королева. Она, как и ранее ее старенькая бабушка, недоумевает, почему ей запрещен въезд.

«Наверное, это Песня о Киевском мальчишке или о маленькой стране или Тюльпаны, которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?!» — спрашивает певица (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что не песни Наташи Королевой (Порывай) закрыли ей въезд в Украину, а поддержка аннексии Крыма и политики Владимира Путина, а также нарушение границ Украины.

Кстати, Наташа Королева недавно снова была в оккупированном Крыму, поэтому запрет на въезд могут пересмотреть и продолжить.

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